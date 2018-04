meteoweb.eu

: Riparte il turismo spaziale, nuovo test per Virgin Galactic. - Trentin0 : Riparte il turismo spaziale, nuovo test per Virgin Galactic. - laregione : Turismo spaziale, si riparte! Pronta la nuova navetta #scienze - benetti4444 : Turismo, ad aprile riparte il Trenino verde: sei le tratte - -

(Di sabato 7 aprile 2018) Completato con successo il primo volo suborbitale di prova della navetta dellaGalactic, la ‘SpaceShipTwo VSS Unity’, portata in quota dall’aereo cargo White Knight Two, pilotato dall’italiano Nicola Pecile, di origini friulane, e da Mike Masucci, entrambi piloti sperimentatori dellaGalactic. E’ il primo volo dopo l’incidente del 31 ottobre 2014 che aveva bloccato idistessa. Dopo anni dia terra e nell’atmosfera, questo e’ ilpasso verso la realizzazione del progetto dell’azienda americana, che intende portare in orbita i primi turisti spaziali. Lo ha annunciato la stessaGalactic, l’azienda del magnate britannico Richard Branson. Ile’ avvenuto nel deserto del Mojave e la navetta ha raggiunto quasi 26 chilometri di quota, prima di rientrare con successo a ...