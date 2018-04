Richetti avvia la sua corsa per le primarie ma il Pd è spaccato | i non-renziani aprono a

huffingtonpost

(Di sabato 7 aprile 2018) "Il gruppo dirigente ha fatto errori... Non reggiamo più il fatto che in questo partito abbia più peso chi garantisce le tessere anziché chi dà il volto al partito nel territorio... Per questo poi non ci votano più". Su questa frase Matteosi conquista la platea che ha riunito all'Acquario di Roma, centro congressi vicino Termini che negli anni ha ospitato iniziative di Veltroni e anche la lunga notte elettorale di Bersani nel febbraio 2013. Renziano critico, volto del Pd degli ultimi anni,accende i motori per le, candidato alla segreteria Dem in un congresso vero. Ma lo fa proprio nel giro in cui il partito si divide sull'invito di Luigi Di Maio a costruire insieme un 'contratto di governo'. I non-sono fortemente tentati.All'Acquario ci sono tanti giovani: tutti delusi e critici per come è andata il 4 marzo. ...