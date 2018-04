Renzi | Da un mese l' Italia è ferma al chiacchiericcio

'Francesca Renzi guadagna 23mila euro al mese' : 50mila condivisioni - ma ecco la verità : ... pensate a quanto sono diventate virali le polemiche contro i vaccini o contro la mammografia o contro la scienza'.

'Questa è Francesca Renzi - prende 23mila euro al mese al Senato' : 50mila condivisioni - ma ecco la verità : ... pensate a quanto sono diventate virali le polemiche contro i vaccini o contro la mammografia o contro la scienza'.

Renzi : 80 euro al mese anche anche agli autonomi : Renzi: 80 euro al mese anche ai lavoratori autonomi Roma – Matteo Renzi, nel corso dell’incontro con la Confcommercio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’ex Presidente... L'articolo Renzi: 80 euro al mese anche anche agli autonomi su Roma Daily News.

SILVIO BERLUSCONI/ Abusivismo di necessità : Renzi - "condono promesso sempre ad 1 mese da voto" - Elezioni 2018 - : SILVIO BERLUSCONI, Elezioni 2018: "Sì al condono edilizio', lite con Salvini, M5s e Renzi. 'Sanatoria per Abusivismo di necessità': ultime notizie.

SILVIO BERLUSCONI/ Abusivismo di necessità : Renzi - “condono promesso sempre ad 1 mese da voto” (Elezioni 2018) : SILVIO BERLUSCONI, Elezioni 2018: “Sì al condono edilizio", lite con Salvini, M5s e Renzi. "Sanatoria per Abusivismo di necessità": la promessa infiamma la campagna elettorale(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Renzi - 240 euro al mese per i figli : ecco il programma elettorale del PD Video : E’ stato presentato a Bologna il programma elettorale del #Partito Democratico in vista delle prossime #Elezioni politiche del 4 marzo. Cento pagine, ridotte a quindici nella versione sintetica, per illustrare i progetti di Matteo #Renzi per il Paese, partendo dalle cose gia' fatte nella legislazione che si avvia alla conclusione, per arrivare a proposte, definite nel corso della presentazione, ‘concrete, sostenibili e realizzabili’, con chiaro ...

Sostegno universale per le famiglie e 240 euro al mese per figlio. Renzi snocciola il programma del Pd - le opposizioni : 'Credibile come ... : "Avremmo potuto stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci, ma noi siamo scienza non fantascienza", assicura citando un celebre spot degli anni '80. La metafora del Pd nello storytelling ...

Pd - Renzi ecco il programma elettorale 240 euro al mese per figlio. 'Taglio contributi tempo indeterminato' : Nella pubblicità - quella di una marca di televisori - un uomo con gli occhiali da sole spiega: 'Avremmo potuto stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci, ma noi siamo scienza non ...

Bonus "anti bamboccioni" - l'ultima carta di Renzi : 150 euro al mese a chi esce di casa : Manca un mese alle elezioni e tra pensioni, bollo auto e Bonus per le famiglie (ve lo spieghiamo qui), i leader ne...

Renzi : 'Per giovani un mese servizio civile obbligatorio' : "Ai ragazzi di diciotto anni voglio chiedere di dedicare un mese l'anno al servizio civile obbligatorio. Per avere sicurezza dobbiamo avere anche dei doveri". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi ...

Renzi : 'Un mese di servizio civile obbligatorio per i 18enni' : 'NON VOGLIO ITALIA VILLAGGIO VACANZE E BASTA' Per sviluppare l' economia non bisogna puntare tanto a 'tasse è sussidi ma su scuola e competenze' . Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi su ...