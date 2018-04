Renzi crolla nei sondaggi | persino il Pd non lo vuole più

Crolla il Pd e Matteo Renzi è pronto a dimettersi : Genova - Una voce nell'aria da ore che adesso si avvia a diventare realtà. Come raccontano in questi bollenti minuti le agenzie, Matteo Renzi è infatti pronto a rassegnare le dimissioni da segretario ...

Trionfo M5S - exploit Lega : forze populiste oltre il 50%. Crolla il Pd di Renzi. Centro-destra il più votato : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?Centro-destra al 35,5%, centro-sinistra 23,1%...

Trionfo M5S (33 - 7%) - Renzi e il Cav sconfitti. Proiezioni : Centrodx prima coalizione - Lega davanti a Fi (17%-14%). I Dem - sotto il 19% - crollano con Leu Di Battista : "E' un'apoteosi" : Su Leggo.it i primi exit poll delle elezioni politiche del 4 marzo. Le prime Proiezioni confermano i dati usciti dagli exit poll, con in testa tra i partiti il Movimento 5 Stelle e tra le coalizioni...

RISULTATI ELEZIONI 2018 - POLITICHE E REGIONALI/ Diretta proiezioni - seggi ed eletti : crolla Renzi - ha vinto... : ELEZIONI POLITICHE 2018 e REGIONALI: RISULTATI ed exit poll in Diretta live. proiezioni seggi ed eletti, chi vincerà l'Election Day? Ultime notizie in aggiornamento: M5s in testa, male Renzi(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 00:45:00 GMT)RISULTATI ELEZIONI 2018/ Berlusconi al Sud, le "ombre" di Di Maio e Mattarella. di A. FannaRISULTATI ELEZIONI 2018/ Tajani-Gentiloni, le 2 carte di Mattarella per il "dopo", di A. Del Duca

Trionfo M5S (33 - 7%) - Renzi e il Cav sconfitti. Proiezioni : Centrodx prima coalizione - Lega davanti a Fi (17%-14%). I Dem - sotto il 19% - crollano con Leu. Di Battista : "E' un'apoteosi" : Su Leggo.it i primi exit poll delle elezioni politiche del 4 marzo. Movimento 5 Stelle saldamente in testa con percentuali anche oltre il 30% e una Lega, nella coalizione di centrodestra, che avrebbe...

Trionfo M5S (33 - 7%) - Renzi e il Cav sconfitti. Proiezioni : Centrodx prima coalizione - Lega davanti a Fi (17%-14%). I Dem - sotto il 19% - crollano con Leu : Su Leggo.it i primi exit poll delle elezioni politiche del 4 marzo. Movimento 5 Stelle saldamente in testa con percentuali anche oltre il 30% e una Lega, nella coalizione di centrodestra, che avrebbe...

Trionfo M5S - Renzi e il Cav sconfitti. Proiezioni : M5S vola oltre il 33%. Centrodx prima coalizione : Lega davanti a Forza Italia (17 contro 14%). Pd crolla (18%) : Su Leggo.it i primi exit poll delle elezioni politiche del 4 marzo. Movimento 5 Stelle saldamente in testa con percentuali anche oltre il 30% e una Lega, nella coalizione di centrodestra, che avrebbe...

Ogni calamità è un flop Così crolla il castello delle illusioni Renziane : Renato Mazzoncini chiede scusa ma non molla la poltrona che Matteo Renzi gli ha «regalato» per altri tre anni con blitz di fine legislatura del governo Gentiloni. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, all'indomani della giornata di passione con i viaggiatori bloccati per ore sui treni a causa della neve, riconosce gli errori dell'azienda nella gestione dei disagi ma non ha alcuna intenzione di ...

Sondaggi Elezioni 2018/ M5s al 26% : cresce CasaPound e crolla il Pd di Renzi : Sondaggi Politici Elettorali, campagna verso le Elezioni 2018: centrodestra va oltre il 38% ma non vi è maggioranza assoluta alla Camera. Calo Pd e M5s, cresce CasaPound(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:50:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Proporzionale : M5s al 27% - crolla Renzi sotto il 23%. E il Centrodestra.. : SONDAGGI politici, campagna verso ELEZIONI 2018: voto Proporzionale, M5s al 27% e Renzi in calo sotto il 23%. Analisi, voto coalizioni e situazione centrodestra(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 02:33:00 GMT)

Sondaggio Mentana - Forza Italia vola e il Pd crolla : Matteo Renzi sotto al 23% : Come ogni lunedì, puntuale come una sentenza, ecco il Sondaggio di Enrico Mentana realizzato dall'istituto Emg-Acqua per il TgLa7. Il primo dato è che continua il crollo verticale del Pd , che lascia ...

Matteo Renzi - il Pd crolla nei sondaggi e lui esulta : 'Se è per l'immigrazione - abbiamo fatto bene' : Si riparte dalla sicurezza. Lunedì Matteo Renzi e il ministro dell'Interno Marco Minniti saranno a Firenze per parlare del tema ormai diventato centrale nella campagna elettorale: 'Alle 12 incontriamo ...

Il partito di Renzi crolla nei sondaggi : Pd al 18% : La sconfitta del centrosinistra alle prossime elezioni politiche 2018 è cosa certa. Ma bisognerà vedere le proporzioni del ko. Al momento sono i sondaggi a tenere banco e questi sono sempre più impietosi. Sempre più drammatica la situazione per il…Continua a leggere →