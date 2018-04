Renault Clio Cup | - Emozioni in pista al Mugello

quattroruote

(Di sabato 7 aprile 2018) Quando corri giù verso la curva Casanova, con laCup, e sai che si stanno avvicinando le due pieghe dell'"Arrabbiata", ti senti sulle montagne russe. L'Autodromo delmi fa ancora questo effetto, anche se non è la prima volta, per me, qui. A volte sa regalarti quella (rara) forma di esaltazione che ti prende lo stomaco e te lo stritola, perché sai che stai facendo, a tuo modo, certo, una cosa eccezionale. Pensate, in piena discesa, con le luci del contagiri tutte accese, in quarta piena, con l'adrenalina che scorre a fiumi. Non vorrei essere in nessun'altra parte al mondo, per nessun motivo. In quel preciso istante tutti i sensi sono allertati, perché ogni errore, a questa velocità, può costare caro. Esco di quarta piena dalla Savelli e poi faccio l'esperimento, cioè innestare la quinta con il paddle nelle due "Arrabbiata": esco indenne, dopo aver ...