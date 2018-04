Regionali Sicilia | il deputato Sammartino Pd indagato per irregolarità nel voto degli

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti Regionali adottati da anziani per beneficiare della legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...

Sicilia : arresto Caputo - alle Regionali si candidò con Salvini : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – alle elezioni regionali dello scorso autunno in Sicilia, Mario Caputo, l’avvocato 44enne arrestato all’alba di oggi per voto di scambio con il fratello, Salvino Caputo, ex deputato regionale all’Ars decaduto, si era candidato con la lista ‘Fratelli d’Italia-Noi con Salvini’. “Ci credo molto, e mi sto impegnando come candidato di nuova generazione per cercare di portare ...

Elezioni : Fdi - in Sicilia condizioni per bis successo Regionali : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – “Con l’elezione di Nello Musumeci in Sicilia abbiamo dimostrato che un centrodestra unito riesce a vincere presentando e affermando persone di qualità e di moralità. Adesso, per le Elezioni del 4 marzo, ci sono tutte le condizioni affinché si ripeta lo straordinario risultato delle Regionali. L’alleanza tra Fratelli d’Italia e Diventerà bellissima rappresenta l’elemento centrale ...

Sicilia : Confindustria scrive a direttori Regionali - basta ritardi : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "basta con i ritardi e le inefficienze, vigileremo sull'operato degli amministratori". A dirlo è Sicindustria che ha inviato una nota con gli auguri di buon lavoro ai nuovi direttori regionali. La nota contiene anche il documento con le proposte per lo sviluppo della S