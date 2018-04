Reddito di cittadinanza e deficit | trucchetto contabile o questione politica?

"M5s al bivio : parli con la LegaAltrimenti diventerà il Pd 2.0""Reddito di cittadinanza? Un errore" : Sabato a Ivrea si tiene il SUM#02, la convention di Davide Casaleggio. Il filosofo Diego Fusaro spiega ad Affaritaliani.it perché ci sarà. "M5s e Lega insieme dalla parte degli oppressi" Segui su affaritaliani.it

Mughini contro M5s e Reddito di cittadinanza : “Di Maio non ha creato imperi come Berlusconi - né ha il curriculum di Mussolini” : Attacco frontale dello scrittore Giampiero Mughini al M5S, alla “retorica di sinistra”, al reddito di cittadinanza, a chi vuole abolire la legge Fornero. Ospite de L’Aria che Tira (La7), l’opinionista presenta il suo ultimo libro, “Che profumo quei libri”, e si esprime sulle consultazioni, criticando in primis Luigi Di Maio e il reddito di cittadinanza proposto dal M5S: “C’è quello che dice: ‘Io ...

Reddito di cittadinanza a 5 milioni di italiani e addio Jobs Act : la ricetta M5S : Alla vigilia di un possibile incarico esplorativo a Luigi Di Maio, il M5S mette sul tavolo le carte del futuro governo “pentastellato” in materia economica tramite il ministro designato Pasquale Tridico, pronto ad ereditare la guida del dicastero finora occupato da Pier Carlo Padoan. Ai microfoni di Radio Capital, il docente scelto dai vertici del Movimento fondato da Grillo e Casaleggio, ha annunciato le priorità di un eventuale esecutivo a ...

M5S : “Ripristineremo l’articolo 18. Il Reddito di cittadinanza andrà a 5 milioni di persone” : In un'intervista concessa a Radio Capital, il "ministro in pectore" del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, ha dichiarato che tra i primi obiettivi del M5S ci saranno la modifica del Jobs Act e il ripristino dell'articolo 18. Per quanto riguarda il "reddito di cittadinanza", Tridico ha sostenuto che sarà erogato a 5 milioni di persone.Continua a leggere

In coda con i disoccupati a Cagliari. “Ma il Reddito di cittadinanza dove è?” : Alle 11 di mattina del 6 marzo, un signore di 51 anni con i pantaloni militari e il giaccone rigonfio è entrato nell’ufficio dell’assessorato delle politiche sociali del comune di Cagliari per farsi ascoltare. Aveva appena comprato un’ascia in ferramenta. Era venuto per chiedere il Reis, il reddito per l’inclusione sociale....

Reddito di Cittadinanza - i punti in comune - pochi - tra Lega e 5 Stelle : Salvini non è contrario a priori al sussidio proposto dall'M5S. Ma vuole che sia a tempo determinato

"Garantiamo il Reddito di cittadinanza dal 1935" : "Da noi il reddito di cittadinanza è garantito fin dal 1935! Ecco quanto spetta ad ogni giocatore per iniziare la sua partita". Anche Monopoly entra nell'attualità italiana, ideando un simpatico post ...

Reddito di cittadinanza e flat tax : quante illusioni : Per quanto riguarda l'attuazione del programma, il 52,4% dei giovani presi in carico dai servizi è stato avviato ad un intervento di politica attiva. Quelli complessivamente erogati sono stati 573.

Governo - Salvini apre a M5s : "Se è a termine dico che il Reddito di cittadinanza va bene" : Da Ischia il leghista apre a Di Maio in vista del prossimo incontro ma avverte: "Se è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello sviluppo". Poi rilancia la sua posizione in tema di esecutivo: "Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier".

Lega-M5s trattano - Salvini apre a Reddito di cittadinanza ma a tempo : Matteo Salvini tende la sua tela di ragno attorno al M5s e pazientemente porge la mano ai possibili alleati fingendo di non porre condizioni al dialogo, soprattutto per quanto riguarda la leadership. ...

