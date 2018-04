gazzettadimodena.gelocal

: Rapinano farmacia a Stuffione di Ravarino: arrestati - gazzettamodena : Rapinano farmacia a Stuffione di Ravarino: arrestati - aauletta : Pistola in pugno rapinano la farmacia, poi fuggono con la moto intestata a loro: presi - ntonioGiordano : RT @PdS_FanPage: Pistola in pugno rapinano la farmacia, poi fuggono con la moto intestata a loro: presi -

(Di sabato 7 aprile 2018) I carabinieri del nucleo operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto e della stazione di Pieve di Cento, in provincia di Ferrara, li hannoieri per rapina aggravata in concorso e ...