Raggi | Studenti delle scuole in visita nei siti delle stragi nazifasciste

(Di sabato 7 aprile 2018) La sindaca di Roma Virginiaha partecipato alle celebrazioni del 74esimo anniversario dell'uccisione di dieci donne dai nazifascisti il 7 aprile del 1944, deponendo un fascio di fiori presso la stele in ricordo dell'eccidio in via del Porto Fluviale, sul ponte di Ferro. Insieme alla sindaca il presidente dell'Associazione vittime civili di guerra Francesco Picarno. "Sono qui in ricordo di dieci giovani donne che avevano cercato prendere pane e farina in un periodo in cui i generi venivano razionati per essere dati alle truppe- ha detto- Roma è costellata di luoghi che ricordano episodi del genere, per questo stiamo inviando una nota a tutte leromane con l'elenco deiaffinché dall'anno prossimo a queste celebrazioni siano presenti anche gliromani, dopo un percorso di studio e approfondimento vengano a deporre una corona per recuperare ...