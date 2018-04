Raffaele Viviani secondo Alfredo Arias

huffingtonpost

(Di sabato 7 aprile 2018) Il teatro di(1888-1950) appare allo spettatore come un Carnevale di tipi e colori, di scenette e battute, di doppisensi e di folate poetiche. Eppure come prolifico scrittore alimentò per mezzo secolo il repertorio della sua compagnia; e come attore tenne testa ai più grandi del suo tempo, addirittura Eduardo Scarpetta, l'autore di "Miseria e nobiltà", o Ettore Petrolini, il creatore di un repertorio. E per qualche temerario persino a Eduardo De Filippo. Di suometteva nel teatro un sapore dolce amaro, che dava spessore alle commedie fino a creare dei veri drammi, anzi delle tragedie. Erano famosi e replicati più volte titoli come "Circo equestre Sgueglia", "Tuledo 'e notte", "La musica dei ciechi" e tanti altri. Opere che periodicamente vengono "riscoperte" da registi di qualità come Peppino Patroni Griffi, Armando Pugliese e ...