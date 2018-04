Quello dei turisti italiani e svizzeri in Camerun non è stato un rapimento | come aveva

Sicilia : Musumeci - il fronte dei rifiuti è Quello che più mi preoccupa : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Il fronte dei rifiuti è quello che più ci preoccupa, non abbiamo disponibilità di uffici tecnici particolarmente dotati, né noi né le ex province che una volta erano dotati dei migliori uffici tecnici. Ma entro dicembre sarà pronto il piano regionale dei rifiuti". Lo h

Sicilia : Musumeci - il fronte dei rifiuti è Quello che più mi preoccupa : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Il fronte dei rifiuti è quello che più ci preoccupa, non abbiamo disponibilità di uffici tecnici particolarmente dotati, né noi né le ex province che una volta erano dotati dei migliori uffici tecnici. Ma entro dicembre sarà pronto il piano regionale dei rifiuti”. Lo ha detto il Governatore Siciliano nello Musumeci incontrando i giornalisti a Palazzo d’Orleans. “Per potere redigere il ...

Isola dei Famosi 2018 : puntate - notizie e tutto Quello che c'è da sapere : Ogni lunedì, in prima serata su Canale 5, va in onda la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone del reality show, per il quarto anno consecutivo,...

“Fanno a botte!”. Isola dei Famosi : tensione alle stelle. Sono giorni che Franco Terlizzi litiga con tutti - ma questa volta ha provocato ‘Quello sbagliato’. Amaurys non l’ha presa bene e Quello che è successo ha fatto tremare l’Honduras : Animi sempre più agitati all’Isola dei Famosi, qualcuno pensava che andando avanti i rapporti tra i neufraghi sarebbero stati più sereni, ma i fatti dimostrano l’esatto contrario. Il gruppo in questi ultimi giorni ha trovato il nemico pubblico numero uno e il suo nome è Franco Terlizzi. Ultimamente l’ex pugile amico dei vip ha relazioni piuttosto aspre e litigi e incomprensioni Sono all’ordine del giorno. Cose dette e poi negate davanti ...

“Calmati - calmati!”. Isola dei Famosi : è rissa. Naufraghi stremati - affamati e nervosi : le conseguenze sono inevitabili. Quello che è accaduto non ha precedenti : Ormai siamo in dirittura d’arrivo e all’Isola dei Famosi i Naufraghi iniziano seriamente ad affilare le lame. Ormai il nervosismo è alle stelle: la fatica, le condizioni di vita, la scarsezza di cibo e la tensione della gara hanno fatto letteralmente esplodere il ‘gigante buono’. Amaurys Perez è sbottato. L’ex pallanuotista era uscito per un’esplorazione e al suo ritorno ha mostrato chiari segni di insofferenza nei riguardi di Francesca ...

Perché è importante l'elezione dei vicepresidenti delle Camere e dei Questori? Tutto Quello che c'è da sapere : Sono quindici alla Camera e quindici al Senato i parlamentari che insieme con i presidenti reggono le sorti di Palazzo di Montecitorio e di Palazzo Madama. Tutti hanno a disposizione un ufficio e collaboratori pagati dalla Camera di appartenenza e, alla bisogna, possono utilizzare un'auto blu per svolgere funzioni istituzionali fuori dal Palazzo. Sono i componenti dell'Ufficio di Presidenza (al Senato si chiama Consiglio di Presidenza) che i due ...

Frena il mercato degli smartphone e vola Quello dei modelli usati : Stando ad un nuovo report di Counterpoint Research, nel 2017 sono stati venduti ben 140 milioni di smartphone ricondizionati e il settore è in crescita L'articolo Frena il mercato degli smartphone e vola quello dei modelli usati proviene da TuttoAndroid.

“Il cordone era ancora attaccato”. Una madre crudele. Si sveglia presto con dei dolori terribili alla pancia - poi partorisce di nascosto - ma Quello che fa al piccolo non ha eguali. La spiegazione è ancor più sconcertante : Una gravidanza indesiderata che ha avuto il peggiore degli epiloghi. È quello che è accaduto a Camille Wasinger-Konrad una ragazza di 23 anni di Highlands Ranch, nello stato del Colorado (Usa). Oggi la giovane per la crudeltà del gesto che ha compiuto è stata arrestata dalla polizia con la terribile accusa di infanticidio. La dinamica dei fatti è completamente assurda e sintomo di una ignoranza profonda e di una non consapevolezza del ...

“Alessia è terribile…”. Verissimo : parla Montrucchio. Mentre la moglie è all’Isola dei Famosi - per la prima volta Flavio dice Quello che pensa veramente e delle difficoltà : “Ecco com’è vivere con lei” : Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più amate e più solide delle spettacolo. In questo momento lei è naufraga all’Isola dei Famosi e il marito sente fortemente la sua mancanza. In queste settimane ha fatto di tutto per farle arrivare il suo sostegno, è anche corso in Honduras per una dichiarazione d’amore e una bellissima sorpresa alla donna della sua vita. nell’ultima puntata di Verissimo l’attore ha parlato del ...

Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti da Facebook : "Sono responsabile di Quello che è successo" : "Sono responsabile di quello che è successo": Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook. "Abbiamo fatto degli errori, c'è ancora molto da fare", scrive sulla sua pagina personale del social media. "Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni", aggiunge."Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di ...

