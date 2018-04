Quando il Messi del golf diventa Fantozzi

Legge 104 - Quando si possono ridurre i permessi? : Chi assiste un familiare con disabilità grave ha diritto, secondo quanto stabilito dalla Legge 104, ad un permesso lavorativo mensile pari a 3 giorni al mese, anche nel caso in cui svolga orario part time orizzontale. Ci sono dei casi in cui i permessi legati alla Legge 104 possono essere ridotti, vediamo quali sono. Assistenza saltuaria per la Legge 104 Se il lavoratore non è il referente unico per assistere il familiare con disabilità grave, ...

'Quando torni dal Messico ricordati il sale'. Alemanno contro Raggi ma diventa bersaglio sui social : 'Ma a te nun t'era avanzato?' : "Virginia quando torni dal Messico ricordati il sale...". Questo l'ironico tweet dell'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in riferimento all'emergenza neve nella Capitale. L'ex primo cittadino ...

"Quando torni dal Messico ricordati il sale". Alemanno contro Raggi ma diventa bersaglio sui social : "Ma a te nun t'era avanzato?" : "Virginia quando torni dal Messico ricordati il sale...". Questo l'ironico tweet dell'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in riferimento all'emergenza neve nella Capitale. L'ex primo cittadino pubblica su Twitter anche una foto, pala in mano, di quando anche lui, nel 2012, ebbe a che fare con un'abbondante nevicata in città. In quell'occasione scoppiò anche una polemica sull'utilizzo di un sale sbagliato per la pulizia delle ...

"Quando torni dal Messico ricordati il sale". Alemanno contro Raggi ma diventa bersaglio sui social : "Ma a te non ti era avanzato?" : "Virginia quando torni dal Messico ricordati il sale...". Questo l'ironico tweet dell'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in riferimento all'emergenza neve nella Capitale. L'ex primo cittadino pubblica su Twitter anche una foto, pala in mano, di quando anche lui, nel 2012, ebbe a che fare con un'abbondante nevicata in città. In quell'occasione scoppiò anche una polemica sull'utilizzo di un sale sbagliato per la pulizia delle ...

Com'è scarso Messi! - Quando trova il Chelsea - : In 8 precedenti Lionel Messi non ha mai segnato al Chelsea, la sola squadra, tra quelle incontrare più di 4 volte, alla quale non ha fatto gol. Sarà la volta buona? Barcellona, Messi incubo dei ...