Puigdemont è libero E fa già il martire

Puigdemont torna libero : "Vergogna per l'Europa avere prigionieri politici" : L'ex leader catalano Carles Puigdemont è uscito stamattina dal carcere di Neumunster, in Germania, dove era detenuto dopo essere arrestato mentre tornava a Bruxelles. I giudici tedeschi hanno ordinato ...

Puigdemont libero : Kiel, 6 apr. (AdnKronos/dpa) – Il leader separatista ed ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è uscito dal carcere tedesco nel quale era detenuto, dopo avere ottenuto dal tribunale la libertà condizionale su cauzione. Puigdemont ha lasciato la prigione di Neumuenster, dove era stato rinchiuso dopo l’esecuzione del mandato di arresto europeo chiesto da Madrid per ribellione e malversazione durante il referendum ...

Schleswig-Holstein. Carles Puigdemont è tornato libero : respinta estradizione : La Germania rimette in liberà il leader secessionista della Catalunya. Infatti il tribunale dello Schleswig-Holstein ha rimesso in libertà condizionata Carles Puigdemont

La giustizia tedesca 'Sì a Puigdemont libero su cauzione fino al giudizio su estradizione' : Tuttavia i togati non ritengono che in Spagna corra il rischio di una persecuzione politica. Rigettando l'accusa di 'ribellione', il tribunale non sembra aver accolto l'indicazione della procura, che ...

Catalogna : Puigdemont è libero - la Germania nega l'estradizione : Una questione giuridica prettamente tecnica quindi, che implicherà la riformulazione della domanda da parte di Madrid, e assolutamente non politica.

L'ultima intervista di Puigdemont da uomo libero : 'La vita sta diventando troppo eccitante' : Di cosa avete parlato? "Del momento attuale, di questioni urgenti di politica internazionale e del suo personale atteggiamento nei confronti di complesse sfide politiche in altri Paesi. Anche nel suo ...