«Propaganda Isis su chat e Telegram» | denunciato un minorenne italiano | era pronto a

Trieste - minorenne italiano faceva Propaganda per l’Isis in chat : Un ragazzo italiano di origini algerine si rivolgeva via internet ai "lupi solitari"presenti nel nostro paese affinché si attivassero per compiere attentati. Per lui partirà adesso un percorso di deradicalizzazione.Continua a leggere

Terrorismo - minorenne faceva Propaganda a favore dell'Isis : ora farà percorso di deradicalizzazione : C'era un minorenne italiano di origine algerina dietro due chat chiuse e diversi canali Telegram in cui venivano diffusi messaggi di propaganda dell'Isis tradotti in italiano e fatti atti di ...

Terrorismo - scoperta rete di Propaganda dell'Isis in Italia Video : Nelle ultime ore il ministro dell’Interno Marco Minniti ha lanciato l’allarme: “Non è mai stata così forte come ora la minaccia della jihad in Italia. Così, mentre l’allerta per il #Terrorismo è scattata in tutta Europa negli ultimi giorni [Video], nel nostro Paese si registrano una serie di operazioni volte a smantellare le nascenti organizzazioni di supporto all’#Isis. Dopo l’inchiesta di Foggia sul presidente dell’associazione “Al Dawa”, ...

Terrorismo - scoperta rete di Propaganda dell'Isis in Italia : Nelle ultime ore il ministro dell’Interno Marco Minniti ha lanciato l’allarme: “Non è mai stata così forte come ora la minaccia della jihad in Italia. Così, mentre l’allerta per il Terrorismo è scattata in tutta Europa negli ultimi giorni, nel nostro Paese si registrano una serie di operazioni volte a smantellare le nascenti organizzazioni di supporto all’Isis. Dopo l’inchiesta di Foggia sul presidente dell’associazione “Al Dawa”, scoperto a ...

A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l’accusa di avere fatto Propaganda per l’ISIS : Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino, è stato arrestato questa mattina a Torino con l’accusa di avere partecipato all’associazione terroristica dello stato Islamico, o ISIS. In particolare l’indagine dell’antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino sospetta che Halili sia stato l’autore del primo The post A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l’accusa di avere fatto propaganda per l’ISIS appeared first on Il ...

Terrorismo - 58enne egiziano arrestato a Foggia : "Affiliato all'Isis - Propaganda sul web" : Il 58enne, che insegnava religione ai bambini di un centro culturale, è stato incastrato da alcune pubblicazioni internet