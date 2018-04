Pronostico Sampdoria-Genoa | Serie A 07-04-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Sampdoria-Genoa 7 Aprile: 31ª Giornata di Serie A - bottadiculoit : Pronostico Sampdoria-Genoa 7 Aprile: 31ª Giornata di Serie A - SampNews24 : ??? Spinelli spara il pronostico e provoca ?? la Sampdoria ?? - GiocoLegItalia : Pronostico calcio Serie A: Sampdoria - Genoa, il sabato 7 aprile -

(Di sabato 7 aprile 2018)A TIM, 31^ Giornata,diSabato 7 Aprile. I blucerchiati potrebbero vincere il quarto derby consecutivo. Sarebbe record! Il sabato diA si conclude con il derby della Lanterna tra, una delle rivalità più antiche del panorama calcistico italiano. Laè reduce dalla vittoria di Bergamo per 1-2 contro l’Atalanta, che ha interrotto unadi tre sconfitte consecutive. L’ultima vittoria risaliva al 25 Febbraio quando i ”Blucerchiati” si imposero per 2-1 in casa contro l’Udinese. Ora la formazione allenata da Marco Giampaolo è sesta con 47 punti. E’ a -4 dal Milan e a pari punti con Atalanta e Fiorentina; quindi ancora in lotta per un piazzamento in Europa League. In più rossoneri e Juventus, entrambe in zona europea, disputeranno la finale di Coppa Italia liberando un ...