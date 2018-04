Pronostici Serie A Quote e scommesse | tutto sul derby Sampdoria Genoa 31^ giornata

Pronostici Serie B : ecco la trentaquattresima giornata : Nove giornate al termine, 27 punti a disposizione per decretare chi vivrà il sogno della Serie A e chi l'incubo della retrocessione. Si sa che la Serie B è forse il campionato più pazzo ed imprevedibile dove poche partite possono stravolgere in un senso e nell'altro l'intera stagione. Sabato 7 Aprile si gioca la trentaquattresima giornata. La capolista Empoli, +8 sul Frosinone e +9 sulla terza in classifica, a caccia di ulteriori punti ...

Pronostici Serie A 7-8 Aprile 2018 : Consigli Scommesse 30^ Giornata : Giornata condizionata dagli impegni europei. Sono infatti ben quattro gli anticipi del sabato, con la Juventus impegnata a Benevento, la Roma in casa con la Fiorentina ed il derby di Genova a prendersi la scena e lasciando le briciole a Spal-Atalanta. Domenica subito scoppiettante lunch match tra Torino e Inter, poi un primo pomeriggio scarno con tre sfide, valide per lo più per la zona salvezza. La Lazio andrà in scena ad Udine ...

Pronostici Serie A 3-4 Aprile 2018 : Consigli Scommesse Recupero 27^ Giornata : La Champions, l’Europa League, il Campionato. Questa settimana port-Pasqua è davvero ricchissima di appuntamenti! Nello specifico, ci occupiamo del Recupero della 27esima Giornata di campionato; un turno monco, perchè le prime della classe si sono già date ampia battaglia (Lazio-Juventus e Napoli-Roma) ma che ci riserva un derby della Madonnina fondamentale per la corsa ai piazzamenti europei. Il turno si apre martedì 3 Aprile con un ...

Serie A - Juventus-Milan : Pronostici tutti per la Juve : TORINO - Se il campionato fosse cominciato nel 2018, quello di domani sera all'Allianz Stadium sarebbe lo scontro diretto per lo scudetto: Juventus e Milan sono infatti le squadre che da gennaio in ...