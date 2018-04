Pronostici Serie A Quote e scommesse sulle partite | su chi puntare? 31^ giornata

Pronostici Serie A 7-8 Aprile 2018 : Consigli Scommesse 30^ Giornata : Giornata condizionata dagli impegni europei. Sono infatti ben quattro gli anticipi del sabato, con la Juventus impegnata a Benevento, la Roma in casa con la Fiorentina ed il derby di Genova a prendersi la scena e lasciando le briciole a Spal-Atalanta. Domenica subito scoppiettante lunch match tra Torino e Inter, poi un primo pomeriggio scarno con tre sfide, valide per lo più per la zona salvezza. La Lazio andrà in scena ad Udine ...

Pronostici Serie A 3-4 Aprile 2018 : Consigli Scommesse Recupero 27^ Giornata : La Champions, l’Europa League, il Campionato. Questa settimana port-Pasqua è davvero ricchissima di appuntamenti! Nello specifico, ci occupiamo del Recupero della 27esima Giornata di campionato; un turno monco, perchè le prime della classe si sono già date ampia battaglia (Lazio-Juventus e Napoli-Roma) ma che ci riserva un derby della Madonnina fondamentale per la corsa ai piazzamenti europei. Il turno si apre martedì 3 Aprile con un ...

Serie A - Juventus-Milan : Pronostici tutti per la Juve : TORINO - Se il campionato fosse cominciato nel 2018, quello di domani sera all'Allianz Stadium sarebbe lo scontro diretto per lo scudetto: Juventus e Milan sono infatti le squadre che da gennaio in ...

Pronostici Serie A 31 marzo 2018 : Consigli Scommesse 30^ Giornata : Quale miglior modo di prepararsi alla Pasqua, se non con una bella schedina sulla 30esima Giornata di Serie A? Per una volta le partite si disputeranno tutte in una Giornata sola, sabato 31, a partire dall’ora di pranzo con Bologna-Roma. Molto interessante anche il pomeriggio, con Lazio ed Inter che sulla carta hanno due incontri molto agevoli (Benevento e Verona) mentre Crotone, Spal e Chievo si sfidano a distanza per allontanare quanto ...

