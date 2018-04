Prezzi case ancora giu' nel 2017 | -0 | 4%

Case - nel 2017 Prezzi calano dello 0 - 4% : 17.07 Nel 2017, in media, i prezzi delle Case sono scesi dello 0,4% sul 2016, quando il calo era stato dello 0,8%. E' il sesto anno consecutivo di flessione e il calo meno marcato dal 2012.Così L'Istat L'anno scorso i prezzi per le Case nuove sono saliti dello 0,1%,mentre quelli delle già esistenti sono scesi dello 0,6%. In ripresa i volumi di compravendita (+5,1%). In ogni caso, i prezzi delle abitazioni risultano diminuiti del 15,1%: quelli ...