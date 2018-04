Presa banda di ladri nel Milanese | sposo e testimone arrestati poche ore prima del

Presa banda di ladri : sposo e testimone arrestati poche ore prima del matrimonio : Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Milano nell'ambito di un'indagine che le vede coinvolte, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla ...

Presa la 'banda degli albanesi' : furti - rapine e colpi in Italia per fare la bella vita in Albania : L'Italia, stando a quanto accertato dagli investigatori e dagli inquirenti, per loro era una sorta di bancomat. Un obbiettivo da usare e sfruttare quanto più possibile e nel minor tempo possibile ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Milano e Bergamo : Presa banda di furti in casa e aree servizio (14 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: presa banda di giovani albanesi in Lombardia, furti in casa e rapine alle aree di servizio tra Milano, Bergamo e Monza (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Babygang - Presa la banda di Chiaiano. Il questore : 'Erano lì perché non avevano niente da fare' : Mi auguro che questi fatti, le risposte che abbiamo dato ai recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto minori, dalla sparatoria di Chiaia al ferimento di Arturo all'aggressione ai danni di Gaetano, ...

Presa la banda dei «ladri demolitori» d’auto : 150 furti in 4 mesi Il video : Quattordici gli arrestati. Colpivano soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali, poi le vetture venivano smontate con la complicità di alcuni esperti del settore, meccanici e autodemolitori di Milano e Assago

Presa la banda dei «ladri demolitori» d'auto : 150 furti in quattro mesi : Centocinquanta furti d'auto in tre mesi, da settembre a dicembre 2017, due officine sequestrate e conti correnti bloccati per 3 milioni di euro. È il bilancio del blitz dei carabinieri della Compagnia ...

Bari - assalto a furgone di sigarette da un milione di euro : Presa la banda : I carabinieri hanno arrestato quattro persone per rapina pluriaggravata e sequestro di persona. Si tratta dei presunti responsabili di una rapina da un milione di euro compiuta sulla statale 16, nei ...