Premier | Mourinho | Le parole di Guardiola su Pogba? Non so se abbiano

Mourinho - bordata a De Boer : "Peggior allenatore della Premier League" : Frank de Boer , ex allenatore di Inter , Ajax e Crystal Palace, ha letteralmente fallito nelle sue esperienze in Italia e in Inghilterra ma nonostante questo ha trovato il modo per pungolare un ...

Premier League : Salah sfida Mourinho - LIVE : Segnali di ripresa per un Manchester United a corrente alternata dopo i ko con Tottenham e Newcastle. Mourinho con fatica ha superato Chelsea e Crystal Palace e, prima dell'esame Champions col ...

Premier League - Salah sfida Mourinho : il clou è UNited-Liverpool : La sfida tra il Manchester United e Liverpool domani alle 13.30 all'Old Trafford è il clou del weekend europeo, intermezzo tra due settimane di Coppe. Tra gli altri appuntamenti interessanti Siviglia-...

Premier League - Mourinho : prima la carezza a Conte - poi la rimonta. Lo United batte il Chelsea 2-1 : È finita con un'altra stretta di mano , anche questa senza alcun trasporto, e una leggera carezza di Josè Mourinho ad Antonio Conte il big match dell'Old Trafford tra Manchester United e Chelsea, ...

Squadra rossa o blu? Mourinho-Conte e le 'bande' della Premier League : Al suo sbarco in Premier, Conte si disse entusiasta all'idea di misurarsi con Pep, che dopo poche giornate rispose al complimento con un'investitura pesante: "Antonio è il migliore al mondo, ha ...

Premier League - giornata importante in chiave Champions : Conte Vs Mourinho [VIDEO] : Si avvicina l’inizio della giornata di Premier League, un turno che può essere fondamentale in chiave Champions League. Si apre con la gara delle 13.30 tra Leicester e Stoke mentre alle 16 il Liverpool affronta il West Ham, trasferta insidiosa per l’Everton contro il Watford. Il clou è però di domenica, il Tottenham è chiamato dalla difficile trasferta sul campo del Crystal Palace mentre il big match metterà di fronte il Manchester ...

Premier - Benitez batte Mourinho : il Manchester United scivola a -16 dal City : Nuova sconfitta, la quinta in campionato, per il Manchester United, che perde 1-0 a Newcastle in un incontro della 27/a giornata e dà in pratica ai cugini del City - primi con 16 punti di vantaggio - ...

Premier League - Manchester United; Mourinho dopo la sconfitta contro il Newcastle : ”Gli dei del calcio sono stati dalla loro parte” : L’allenatore dei Red Devils ha analizzato la sconfitta con il Newcastle: ora il Manchester City è di nuovo a +16. Arriva in un modo insospettabile, la sconfitta del Manchester United in Premier League. I Red Devils cadono contro il Newcastle di Rafa Benitez a St. James’ Park. Decisiva al 65′ la rete dell’esterno Matt Ritchie, bravo ad approfittare dell’unica occasione pericolosa del secondo tempo. Una vittoria ...

Premier - il Burnley rallenta il City : 1-1. Mourinho vince - ma resta lontano : Terzo pareggio in campionato, una nuova frenata venti giorni dopo il k.o. di Liverpool: il Manchester City continua a viaggiare verso la conquista del titolo, ma l'1-1 di Burnley, al netto delle ...

Premier : Tottenham - lezione a Mourinho. Conte 0-3 col Bournemouth! : Nella serata in cui si sparano gli ultimi botti del mercato d'inverno, la Premier mette in cartellone ben sette sfide, valide per la venticinquesima giornata. Il match clou è a Wembley dove a inizio ...