Precipita in dirupo con la bici | morto 17enne

Incidenti in Montagna : Precipita in dirupo in mountain bike - muore 17enne : Grave incidente in Valle Isarco: un giovane altoatesino ha perso la vita, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo. L’incidente si è verificato nella serata di ieri durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes. Il 17enne è precipitato per circa 70 metri. I compagni hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori ma per giovane non c’è stato ...

Sadali. Precipita da un dirupo con la sua autovettura. Una donna salva per miracolo : Nella serata di ieri, lungo la SS 198 in direzione Cagliari, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 30 anni ha perso il controllo della sua autovettura fuoriuscendo dalla sede ...

Casteldelci - Precipita con spazzaneve in dirupo : morto 63enne : Un operaio di 63 anni è morto precipitando in un dirupo con un mezzo spazzaneve stamattina a Casteldelci in provincia di Rimini.

Precipita nel dirupo durante escursione in mountain bike : muore giovane di 29 anni : Tragico incidente nella tarda mattinata di sabato in Valmarecchia. Un giovane cicloescursionista di 29 anni stava pedalando in sella alla mountian bike in località Tausano di San Leo quando poco...

Toscana - cade da un’altalena artigianale e Precipita in un dirupo dopo un volo di otto metri : morta una 22enne : Era su un’altalena artigianale attaccata a un albero quando è caduta precipitando in un dirupo. È morta così una giovane di 22 anni, Sofia Salomoni nella tarda mattinata di domenica 28 gennaio, in località Villore a Vicchio del Mugello (Firenze). La giovane si trovava a casa di un’amica insieme ad altri conoscenti per festeggiare un compleanno quando si è rotta l’altalena costruita con una corda legata al ramo di un albero sulla quale si ...

