Precipita da muretto | muore davanti discoteca a Genova

Precipita dal muretto del Tevere - morto : 20.06 Un turista brasiliano di 28 anni è morto dopo essere Precipitato da un muretto sulla banchina del Tevere a Roma. E' accaduto all'altezza dei giardini di Castel Sant'Angelo. Il giovane è stato soccorso e portato in gravi condizioni in ospedale dove è morto poco dopo. L'uomo era seduto sul parapetto assieme alla moglie e ad altri due amici. Il giovane avrebbe perso l'equilibrio, per cause da accertare. L'incidente è avvenuto davanti a ...