Porta in faccia Dem a Di Maio Coro di no | Nessuna trattativa Il Pd smentisce

Pd - Porta in faccia a Di Maio Coro di no : "Nessuna trattativa" E Richetti : "Dal M5S appello a vuoto" : Nessuna trattativa. Il Pd non lascia margini di speranza a Luigi Di Maio. "Non abbiamo cambiato idea ne' posizione, rispetto a M5S e consultazioni. Non esiste ne' si sta ragionando su alcuna svolta nella trattativa con i 5 Stelle a differenza di quanto riportato da La Repubblica oggi", dice il renzianissimo sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi. "La nostra posizione è e ...

“Cosa devi fare”. Royal Wedding : la sparata di Meghan Markle. Senza peli sulla lingua - l’attrice mette alle strette il principe Harry e prende la decisione più imPortante (alla faccia!) : Ah la convivenza, croce e delizia di ogni coppia che si prepara al grande passo, sposarsi e andare a vivere insieme per coronare il proprio sogno d’amore. Ci sono abitudini di entrambi i partner che vanno accettate, Senza stare troppo a sindacare, pena una serie infinita di liti tra le mura di casa e il rischio di vedere incrinare troppo presto il rapporto. E altre che vanno invece affrontate subito a brutto muso, chiarendo le cose ...

Udine - adesivi con la faccia dell’ex primo cittadino Honsell in divisa da dePortato e la scritta “sindaco di Auschwitz” : adesivi con l’immagine dell’ex primo cittadino di Udine Furio Honsell in divisa da deportato e la scritta “sindaco di Auschwitz“. Li hanno trovati incollati su muri e pali della luce in piazza primo Maggio e via Sant’Agostino, vicino alla clinica La Quiete dove il 9 febbraio 2009 morì Eluana Englaro. “Da sindaco ho voluto accogliere Eluana, in una casa di cura dove potesse ottenere la sospensione dei ...

Milan - Borini : 'Obietti quarto posto - non è imPortante come facciamo a raggiungerlo' : Fabio Borini , esterno del Milan , parla a Sky Sport in vista della sfida contro l' Arsenal di Europa League, dove i rossoneri dovranno rimontare il 2-0 dell'andata: 'Di impossibile non c'è niente e si può ribaltare anche uno 0-2. Sento la fiducia,...

Nuovo governo - Berlusconi : “Anche il Pd se ne faccia carico”. Salvini : “Non ci hanno votato per riPortare Renzi” : Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se ...

Milan - la coppia Romagnoli-Bonucci blinda la Porta (con Donnarumma) : adesso in Nazionale i “veterani” si facciano da parte : Il Milan ha ritrovato la retta via nelle ultime settimane. Il merito di tale rinascita è stato sì di Gattuso, ma anche dell’intesa tra calciatori che si è affinata pian piano dopo la rivoluzione estiva guidata da Fassone e Mirabelli. Gattuso ha avuto il merito di dare un’identità alla squadra, adesso tutti sanno che i rossoneri scenderanno in campo con un 4-3-3 consolidato, senza follie e continue rivoluzioni. La vera forza di tale ...