Pompiere muore in un capannone in fiamme nel milanese

Milano - crolla capannone : muore Pompiere : 23.00 Un vigile del fuoco è morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi e prodotti professionali per la pulizia a San Donato Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo. Nel capannone era scoppiato un incendio (per cause non note) e dopo un paio di ore è avvenuto il crollo della struttura. Il pompiere era intervenuto per spegnere le fiamme. Inutili i tentativi di soccorso dei suoi colleghi: l'uomo è ...