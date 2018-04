Poliziotti violenti a Napoli | video choc e il questore apre un' inchiesta

Napoli - Poliziotti violenti ripresi in video : Due agenti motociclisti di Napoli sono finiti nel mirino della Questura dopo che un video in cui mostravano comportamenti violenti e abusivi nei confronti di una persona è stato diffuso online ed è diventato virale in poche decine di ore.I due agenti, si vede nel filmato ripreso da una persona residente a pochi metri dal luogo in cui si sono verificati gli abusi, insultano e prendono a schiaffi un ragazzo fermato per strada per motivi ancora non ...