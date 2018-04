Pisa Pro Piacenza Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Pisa - tromba d'aria a San Giuliano Terme/ Video - danni per migliaia di euro : evacuato centro profughi : Pisa, tromba d'aria a San Giuliano Terme: Video,il vento semina il panico nelle frazioni di Ghezzano e Colignola. Tetti scoperchiati, alberi abbattuti e cimitero costretto alla chiusura. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:49:00 GMT)

FeralPisalò-Bassano/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Feralpisalò-Bassano: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 31 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:38:00 GMT)

25 marzo Capodanno Pisano - il programma ufficiale : ... alle 13 per l'ora legale, ; Ore 13 - Ristoranti pisani: cene tipiche medievali con menù dedicati; Ore 16 - Area verde della Cittadella , Terzanaia pisana, : spettacoli dei gruppi del territorio ...

Sicurezza informatica del servizio sanitario italiano : il prof. Baiardi dell’Università di Pisa nel gruppo di studio : Il professore Fabrizio Baiardi dell’Università di Pisa è uno degli undici esperti che darà vita a “Cybersecurity”, il primo gruppo di studio costituito a livello nazionale per la difesa dei dati informatici del servizio sanitario italiano. Annunciata nei giorni scorsi e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’iniziativa è nata su impulso del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica. “Studieremo strategie specifiche – ...

Ricerca : la prof.ssa Bassi dell’Università di Pisa all’Accademia dei Lincei : Simonetta Bassi, ordinario di Storia della filosofia al Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, è stata nominata professore distaccato presso il Centro linceo interdisciplinare Beniamino Segre. L’incarico le è stato affidato dall’Assemblea delle Classi riunite dell’Accademia dei Lincei su proposta del Comitato direttivo che ha approvato il suo progetto di Ricerca sul lessico della magia ...