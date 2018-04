Perché la Fed rimane cauta

Ferragni-Fedez - Perché la stampa italiana si sta coprendo di ridicolo : Chiara più bella che mai a pochi giorni dal parto, Chiara che mostra le curve materne, Chiara che cucina un occhio di bue. E poi lo scoop sul presunto concepimento sul palco del Rugby Sound di Legnano, la gara a capire a chi assomiglia più Leoncino, le foto della famiglia in ospedale, sul divano, a mangiare la pizza fuori, ovunque. La stampa italiana, e parlo di giornali nazionali, non di siti semi sconosciuti di gossip, non fa che produrre in ...

Anna Tedesco : Federica Pirri? Gelosa perchè Giorgio ha preferito me! : Anna Tedesco dopo aver abbandonato definitivamente Uomini e Donne Over si sbottona e racconta per quale motivo ha deciso di abbandonare la trasmissione. La dama di Gubbio crede che Federica Pirri abbia inventato la storia della relazione con Giorgio Manetti solo perchè Gelosa di lei. La verità! Anna Tedesco concede un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ripercorre la sua storia con Nino Castanotto! Anna Tedesco ...

Fedez : "Non è giusto giudicarci Perché postiamo foto di nostro figlio. Un bravo genitore non si riconosce da questo" : "È vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato". In una storia apparsa sul suo profilo Instagram, Fedez risponde a chi accusa lui e Chiara Ferragni di sovraesporre mediaticamente il figlio, postando le sue foto online. Il cantante rivendica il diritto di condividere "una gioia così grande", come "farebbe qualsiasi famiglia della ...

Fedez : "Non siamo bravi genitori Perché pubblichiamo le foto di nostro figlio sui social?" : Le numerose foto pubblicate da Fedez e Chiara Ferragni sui social sulla nascita del proprio figlio Leone hanno suscitato alcune critiche tra l'opinione pubblica: c'è chi le considera eccessive, chi evitabili, bla bla bla. Quello che per la coppia-social è un "gesto spontaneo che porta positività e gioia", per tante persone comuni è gesto di egocentrismo non richiesto dal piccolo.La risposta di Fedez non si è fatta attendere: prosegui la ...

Fedez sbotta : “Ecco Perché io e Chiara pubblichiamo le foto di Leone” : Fedez e Chiara Ferragni duramente criticati per aver condiviso le foto del figlio Leone Critiche per Fedez e Chiara Ferragni, dopo che hanno condiviso le foto del figlio Leone. Il rapper non ci sta e decide di sfogarsi attraverso delle Storie su Instagram. Il noto cantante si è mostrato sconvolto di fronte agli ultimi commenti […] L'articolo Fedez sbotta: “Ecco perché io e Chiara pubblichiamo le foto di Leone” proviene da ...

“Devo operarmi - è vero”. L’annuncio di Papa Francesco che ha sorpreso i fedeli. Le parole del pontefice : ecco Perché dovrà sottoporsi all’intervento : Le condizioni di salute di Papa Francesco erano state oggetto di discussione tanto sui social quanto sui quotidiani nel corso degli scorsi mesi. C’è chi aveva visto della stanchezza nelle ultime uscite pubbliche del pontefice e chi, preoccupato, si era chiesto se non ci fosse qualcosa di più. Indiscrezioni, queste ultime, sempre smentite dalla chiesa, anche se ora è arrivata la conferma che Bergoglio dovrà sottoporsi a ...

Chiara Ferragni e Fedez/ A Emigratis la confessione sulle nozze e il piccolo Leone : "Ecco perchè è nato qui" : Chiara Ferragni e Fedez, la vita del piccolo Leone Lucia è sempre più social. La blogger si mostra durante l'allattamento e fa scoppiare la polemica(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:50:00 GMT)

Cosa ha deciso la Fed nel meeting di marzo - e Perché non siamo sorpresi - : Powell ha indicato infatti che il mercato del lavoro rimane forte, l'economia continua a espandersi e l'inflazione sembra muoversi verso l'obiettivo. In tale ottimistico quadro di ripresa ancora ...

Fedez & Ferragni : ecco perchè il figlio si chiama Leone Lucia : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori. La notizia ha ormai fatto il giro del web e la coppia più social del momento non ha ovviamente fatto mistero della cosa, pubblicando praticamente quasi in tempo reale le foto del loro bambino. Tante pose dolci e tenere che ritraggono il bebè tra le braccia di mamma Chiara e del papà Fedez, la coppia più chiacchierata ma anche più seguita di facebook, instagram, twitter e praticamente tutto il ...

Chiara Ferragni e Fedez genitori - è nato Leone/ Ecco Perché si chiama così e le prime polemiche social : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori: è nato il piccolo Leone Lucia Ferragni, Ecco i primi scatti social della coppia e la polemica anche da volti famosi dello spettacolo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:31:00 GMT)

Leone Lucia Ferragni - Perché si chiama così il figlio di Fedez e Chiara - People - Spettacoli : Dalla notizia dell' arrivo del primogenito Ferragni-Fedez, Leone Lucia Ferragni , in Rete non si parla d'altro . Non ci sono dubbi, Leo , o baby Raviolo, è già una star: non si registrava un tale ...

Fiori d'arancio a 'Uomini e donne' - Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : 'Si perchè...' : MIAMI - Leggo.it torna a parlare di ' Uomini e donne '. Clarissa Marchese e Federico Gregucci , che si sono conosciuti proprio sorto i riflettori del programma condotto da Maria De Filippi, hanno ...

“Ecco dove nascerà Leone”. Fedez e Chiara hanno deciso : Perché non in Italia. Una mossa che convince fino a un certo punto. Da loro è giusto aspettarsi di tutto - ma questo forse no : Quasi una foto al giorno, fra applausi e insulti. Il pancione di Chiara Ferragni scalda gli animi su Instagram, e l’ultima testimonianza non è certo da meno: dopo vagonate di foto con un pancino appena accennato, ecco infatti spuntare ‘a sorpresa’ un ventre rotondo da gravidanza avanzata, 28 settimane per l’esattezza, che raccoglie letteralmente oltre un milione di like dai fan in attesa del lieto evento. ...

Chiara Ferragni e Fedez volano in California : "Ecco Perché nostro figlio Leone nascerà a Los Angeles" : MILANO ? Partenza per l?America per la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. La fashion blogger è incinta del rapper e giudice di XFactor e la coppia sta per mettere la...