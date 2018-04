“Per tutti gli amici | purtroppo oggi ci ha lasciati” Lutto in Rai Con queste poche

Lega Serie A - Miccichè : “Perseguire interessi di tutti” : “Il mondo del calcio deve diventare una realtà sempre più grande dove si possano perseguire gli interessi di tutti”. Così il nuovo presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, che con la sua esperienza di banchiere conta di “portare un contributo, assieme a consiglio di Lega e ad, di Serietà, capacità di coinvolgere tutte le squadre, gli stakeholder, stampa, tifosi, sponsor, organizzatori di eventi”. Secondo Miccichè ...

Camere - Di Maio : “Per le presidenze accordo con tutti ma non accettiamo nomi di condannati o sotto processo” : Uno schema concordato con tutti per individuare i nomi dei nuovi presidenti di Camera e Senato ma no ai condannati o a chi è sotto processo. Luigi Di Maio torna a commentare la partita dell’elezione dei nuovi numeri uno di Montecitorio e Palazzo Madama. E lo fa sia con un post sul blog delle Stelle ma anche intervenendo a un incontro con gli imprenditori a Carugo, in provincia di Como. “Tra stasera e domani sentirò per telefono i ...

Alimentazione : da ENEA e Granarolo nasce il latte “Per tutti” : Dalla collaborazione tra ENEA e Gruppo Granarolo, uno dei principali player dell’agroalimentare italiano, è nato G+, il latte facilmente digeribile senza lattosio e con il 30% di zuccheri in meno rispetto a quello intero. Questo prodotto innovativo, appena arrivato sugli scaffali della grande distribuzione, è stato realizzato grazie a un processo di produzione brevettato da ENEA e Granarolo, basato su un sistema di filtrazione, che scompone il ...

WhatsApp - come eliminare “Per tutti” i messaggi inviati (e come recuperarli) : ecco la verità : Ops, ho sbagliato, cancello subito il messaggio. Facile no? Ora però il salvagente in caso di burrascose tempeste digitali potrebbe non essere più così tanto sicuro. Nel mirino, infatti, sono finiti WhatsApp e la sua funzione che permette di eliminare “per tutti” i messaggi inviati, una delle ultime novità introdotte dalla piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Quante volte è capitato di sbagliare a scrivere un messaggio e volerlo ...

