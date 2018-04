Pelle perfetta | tutti i benefici dell’olio struccante

Skin Positivity - meno paranoie se la Pelle è imperfetta : Lo sappiamo ormai alla perfezione: il 2018 è l’anno della diversity. Finalmente, ci viene da aggiungere: basta discriminazioni in base a provenienza, età, sesso, benvenute differenze e benvenuti anche i piccoli e grandi difetti. In questo contesto è nato il trend della Skin Positivity (guardate su Instagram quanti risultati appaiono all’hashtag #SkinPositivity!). Si tratta di fatto di un movimento nato in rete e diventato in breve ...

Ecco gli alimenti che aiutano a mantenere la Pelle perfetta : Alcuni alimenti sono indispensabili a mantenere una pelle sana e possono ridurre i segni dell’invecchiamento come rughe, decolorazione e riduzione dell’elasticità. La ricca dose di antiossidanti, vitamine A, C ed E, così come il selenio, aiutano a mantenere la pelle ben protetta e nutrita. Vediamo nello specifico quali sono gli alimenti più indicati per mantenere una pelle perfetta e giovane. Innanzitutto iniziamo con le bacche come fragole, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di martedì 13 febbraio : Arianna Fontana perfetta - Federico Pellegrino non sbaglia. Discesisti rimandati : Un martedì 13 febbraio memorabile per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Arianna Fontana, 10 E LODE: ha vinto tutto! L’oro olimpico era l’ultimo titolo mancante per la valtellinese, inseguito per un’intera carriera. Eguagliato il record di medaglie a cinque cerchi della cinese Meng Wang (6), che potrà essere ulteriormente migliorato nelle prossime gare, su ...

Pelle perfetta con il peeling diurno e notturno : Rinfrescano la Pelle spenta e risollevano subito il morale. Potenza dei peeling che continuano a sedurre la beauty routine delle donne per le loro proprietà illuminanti, anti-age e anti-acne. E poi non c’è come la stagione invernale per metterli in azione soprattutto di notte (questa è la novità) e non più come «legge beauty», cioè nelle ore diurne del weekend. Secondo i dati raccolti da uno studio Lancôme il 56% delle americane e il ...