: RT @Corriere: Pedopornografia, un arresto in Vaticano - VinceMartucci : RT @Corriere: Pedopornografia, un arresto in Vaticano - loryso74 : RT @repubblica: Pedopornografia, monsignore arrestato in Vaticano - claudiovvf : RT @Corriere: Pedopornografia, un arresto in Vaticano -

dalla Gendarmeria Vaticanaignor Carlo Alberto. E' accusato di. La denuncia è arrivata per via diplomatica dal Governo degli Stati Uniti lo scorso 21 giugno. Proprio a Washington, dove era in servizio come secondo segretario della Nunziatura Apostolica, avrebbe compiuto i suoi reati, anche se vi sono rapporti su di lui con accuse analoghe arrivati anche dal Canada. L'imputato è detenuto in una cella della caserma del Corpo della Gendarmeria, a disposizione del giudice.(Di sabato 7 aprile 2018)