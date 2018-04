Pedopornografia | arrestato Mons Capella Vaticano | ex addetto Nunziatura Washington | no

Pedopornografia - ARRESTATO MONS. CAPELLA/ Vaticano - ex addetto Nunziatura Washington : non un prete qualunque : PEDOPORNOGRAFIA, ARRESTATO monsignor CAPELLA. Vaticano, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni per possesso di materiale pornografico avente per oggetto anche soggetti minori(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:43:00 GMT)

Vaticano - arrestato per possesso di Pedopornografia l’ex consigliere a Washington monsignor Capella : monsignor Carlo Alberto Capella, l’ex consigliere diplomatico a Washington, è stato arrestato dalla Gendarmeria Vaticana. Su di lui pesa la pesante accusa di pedopornografia. “Questa mattina – si legge in un comunicato della Santa Sede – su proposta del Promotore di Giustizia, il Giudice Istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha emesso un mandato di cattura a carico di Mons. Carlo Alberto Capella. Il ...

Pedopornografia - arrestato mons. Capella : 16.04 arrestato dalla Gendarmeria Vaticana monsignor Carlo Alberto Capella. E' accusato di Pedopornografia. La denuncia è arrivata per via diplomatica dal Governo degli Stati Uniti lo scorso 21 giugno. Proprio a Washington, dove era in servizio come secondo segretario della Nunziatura Apostolica, avrebbe compiuto i suoi reati, anche se vi sono rapporti su di lui con accuse analoghe arrivati anche dal Canada. L'imputato è detenuto in una cella ...

