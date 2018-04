Pedofilia | vescovo arrestato in Vaticano

Pedofilia : Vaticano condanna arcivescovo Guam - rimosso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Pedofilia in Cile - ‘il vescovo Barros guardava’. La lettera di un abusato sfida il Papa : Il caso Karadima-Barros è un incidente serio nell’attuale fase del pontificato. Un affare di Pedofilia e di occultamento di abusi che chiama in causa la vigilanza di Papa Francesco, l’atteggiamento di insistita negligenza (tardivamente ammesso) del cardinale Francisco Javier Errazuriz, già arcivescovo di Santiago del Cile e attualmente membro del Consiglio speciale dei 9 cardinali che assistono il pontefice, nonché il funzionamento degli ...

Il Papa ha mandato un inviato in Cile per fare approfondimenti sui casi di Pedofilia che coinvolgono il vescovo Barros : Il Papa ha deciso di mandare un inviato in Cile per fare approfondimenti sui casi di pedofilia che coinvolgono il vescovo Juan Barros e di cui si è parlato nelle scorse settimane durante il viaggio del Papa in Sudamerica.

Abusi da un prete in parrocchia/ Pedofilia Isernia - Giorgio : "così mi molestava". Lettera di scuse dal Vescovo : Abusi da un prete e altri uomini di Dio in parrocchia: le accuse gravissime di un 34enne polacco, Giorgio, contro parroco. 'Ecco come mi molestava'.

Vescovo Juan Barros - il Papa manda un inviato in Cile per indagare sui casi di Pedofilia : In modo clamoroso si riapre il caso del Vescovo Cileno Juan Barros, Vescovo di Osorno. È stato lo stesso Papa Francesco che "a seguito di informazioni recentemente pervenute" ha inviato a Santiago del Cile l'arciVescovo di Malta Charles Scicluna, presidente del Collegio per l'esame dei ricorsi in materia dei "delicta graviora", tra i quali appunto quelli di pedofilia, "per ascoltare coloniche che hanno espresso la volontà di ...

Caso Pedofilia in diocesi - il vescovo di Isernia : "Chiedo perdono" : "La Chiesa sceglie di stare senza se e senza ma dalla parte delle vittime e di trattare secondo giustizia i responsabili"

Isernia. Pedofilia. Il Vescovo Camillo Cibotti : "chiedo perdono" : Il Vescovo Camillo Cibotti chiede "perdono per le vicende passate e per quelle che hanno ancora forti ripercussioni nel presente. Sono qui per questo". Così il Vescovo di Isernia-Venafro. Mons. Camillo Cibotti fa riferimento ad un presunto caso di pedofilia nella