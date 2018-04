Pedofilia - scandalo in Vaticano Arrestato ex addetto Nunziatura Rischia 5 anni. Segnalato dagli Usa : È stato Arrestato questa mattina, per pedopornografia, su mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale del Vaticano , monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington Segui su affaritaliani.it

Scandalo Pedofilia in Cile/ Inviato Papa incontra vittima Karadima “ora ascoltato”. Vaticano non ‘insabbia’ : Scandalo pedofilia in Cile: l'Inviato del Papa Mons. Scicluna ha incontrato le vittime del sacerdote Karadima. Cruz, «ora mi sono sentito ascoltato e accolto». Il Vaticano non insabbia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 19:40:00 GMT)