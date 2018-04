ilfattoquotidiano

: Matteo Richetti: 'Il Pd rischia l'estinzione, servono le primarie' - HuffPostItalia : Matteo Richetti: 'Il Pd rischia l'estinzione, servono le primarie' - TutteLeNotizie : Pd, Richetti: “Servono primarie aperte”. E sul renzismo: “Riformismo va rilanciato. Ma il… - CoccioliPaola : RT @ninoambrogio: @pdnetwork @MatteoRichetti Caro Richetti come vedi dai commenti le dx e i giggini si tuffano nelle crepe che tu fai intra… -

(Di sabato 7 aprile 2018) “Chiunque voglia candidarsi alla guida del Pd deve indicare un percorso che contenga necessariamente una proposta per il paese e un profilo del partito. Un percorso che non può non concludersi conaperte”. A rivendicarlo è il portavoce dem Matteo, nel corso dell’iniziativa, di cui è stato promotore all’Acquario romano, “Il confronto è aperto. Parola d”ordine Harambee”. Per, è grazie alleche è possibile dare “forza, legittimazione, autorevolezza e unità al Pd”.ha però glissato sull’ipotesi se intenda o meno candidarsi alla segreteria del partito in prima persona. Senza sciogliere la riserva. Alla convention, dove erano presenti diversi deputati vicini a Renzi (da Romano a Rotta, fino a Ermini e Morani), il segretario reggente Maurizio Martina e anche Gianni Cuperlo,ha ...