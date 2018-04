Pd : Richetti - scelta guida dem non può non passare da primarie aperte : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Chiunque voglia candidarsi alla guida del partito credo che debba indicare un percorso, con una proposta per il Paese, un profilo per il partito ed un programma, che non può non concludersi con primarie aperte”. Lo ha detto Matteo Richetti all’iniziativa all’Acquario romano. L'articolo Pd: Richetti, scelta guida dem non può non passare da primarie aperte sembra essere il primo su Meteo ...