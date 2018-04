Pd | Matteo Richetti lancia la corrente kenyota ' Harambee'

liberoquotidiano

: Matteo Richetti: 'Il Pd rischia l'estinzione, servono le primarie' - HuffPostItalia : Matteo Richetti: 'Il Pd rischia l'estinzione, servono le primarie' - 2009Daria : RT @Libero_official: Fiato alle vuvuzela: quando si tocca il fondo, c'è chi comincia a scavare (in swahili) - Libero_official : Fiato alle vuvuzela: quando si tocca il fondo, c'è chi comincia a scavare (in swahili) -

(Di sabato 7 aprile 2018) Nasce ladel Pd . Non è una battuta, e per una volta gli immigrati, nel partito di Cècile Kyenge , non c'entrano. È '' , nata per volontà del renziano sempre abbastanza ...