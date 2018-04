Pattinaggio sincronizzato | Mondiali 2018 | il team Marigold Ice Unity trionfa sul ghiaccio

oasport

(Di sabato 7 aprile 2018) Ildella Ericson Globe Arena di Stoccolma (Svezia) ha ospitato nella giornata di ieri e in quella odierna il Campionato del Mondo di, specialità nuovamente proposta dall’ISU per essere introdotta ai prossimi Giochi Olimpici di Pechino 2022. Dopo aver ottenuto la terza posizione nello short program, iliceha conquistato la medaglia d’oro grazie a un free program pattinato in modo compatto. Le atlete finlandesi hanno raccolto un buon livello in tutti gli elementi proposti (valutati dai giudici con un plebiscito di +3 e +2), in particolare sui sollevamenti di gruppo e sull’intersezione, ottenendo anche diversi 10.0 nelle voci “performance” e “composition” delle componenti del programma. Ilallenato da Camilla Sundgren, Anni Kaiku e Sofie Ahti ha quindi chiuso la gara con 209.02 punti ...