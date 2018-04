Patrick Melrose | Anticipazioni | news e promo della serie Tv

ilnotiziangolo

: Non perdetevi l'ultimo trailer dello show con protagonista la star di Sherlock e Doctor Strange nei panni di un ari… - bestserialit : Non perdetevi l'ultimo trailer dello show con protagonista la star di Sherlock e Doctor Strange nei panni di un ari… - mrpanux : RT @movieplayer_it: #PatrickMelrose: Cumberbatch in un nuovo teaser della serie -

(Di sabato 7 aprile 2018), lapiù attesa dai fan di Benedict Cumberbatch. Attivato il countdown per la premiere di, che andrà in onda sulla Showtime il prossimo sabato, 12 maggio 2018. La tensione dei telespettatori intanto cresce, sia per la presenza del protagonista del fortunato show Sherlock sia per il cast stellare che si prepara ad unirsi all’attore. Trama egià rilasciate su unaTv che potrà contare su 5 episodi totali., la trama mette al centro i romanzi di Edward St. Aubynvedrà Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista, un personaggio che lotta contro un passato inquietante. Alle spalle dell’uomo un padre che ha abusato di lui in modo orribile ed una madre che ha accettato tutto in silenzio. Il peso delle conseguenze sarà importante per il nuovo ruolo di Cumberbatch, che si prepara ad ...