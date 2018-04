Parigi-Roubaix 2018 | il borsino dei favoriti | la Quick-Step Floors fa paura | Peter Sagan

Parigi-Roubaix 2018 : i possibili scenari tattici. Selezione naturale inevitabile : arrivo in solitaria o sprint ristretto? : L’Inferno del Nord. Viene definita così la Parigi-Roubaix, che pur senza difficoltà altimetriche viene definita come una delle corse più dure del mondo. A caratterizzarla i terribili quanto leggendari tratti in pavé, che mettono fatica nelle gambe dei corridori e consentono di fare Selezione. Domenica si disputerà l’edizione numero 116 della Monumento francese: quali possono essere i possibili scenari tattici in corsa e quali sono i ...

Parigi-Roubaix 2018 - chi sono i favoriti - e perché - : Regina delle classiche o Inferno del Nord che dir si voglia, cambia poco: la Parigi-Roubaix 2018 resta una delle corse più dure ed eroiche, l'ultima frontiera di un ciclismo antico e non solo perché ...

Parigi-Roubaix 2018 : tutti gli italiani al via e le loro possibilità. Gianni Moscon la punta - c’è Filippo Ganna : Alla partenza della 116ma edizione della Parigi-Roubaix sono previsti 11 corridori italiani. Una pattuglia quindi abbastanza ridotta, ma di qualità. L’Italia negli ultimi anni non ha avuto un grande rapporto con questa corsa, visto che l’ultimo successo risale addirittura al 1999 quando trionfò Andrea Tafi, mentre l’ultimo azzurro a salire sul podio è stato Alessandro Ballan nel 2012. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via della ...

Come vedere la Parigi-Roubaix 2018 in diretta streaming : Per chi passerà la domenica a fare un picnic in campagna, c'è la possibilità di seguire la Parigi-Roubaix in diretta streaming su RaiPlay , la piattaforma online della RAI. Non è necessario nessun ...

Parigi-Roubaix 2018 : sarà corsa bagnata? Le previsioni meteo per domenica : È iniziato il conto alla rovescia per una delle corse più affascinanti della stagione, la Parigi-Roubaix, la cui 116ma edizione si svolgerà domenica. I corridori dovranno affrontare un percorso durissimo di 257 km da Compiègne a Roubaix, con ben 28 tratti in pavé. Per questo motivo un fattore determinante nell’andamento della corsa saranno le condizioni climatiche, che potrebbero rendere ancora più dura la gara. Andiamo quindi a scoprire le ...

Parigi-Roubaix 2018 : il digiuno dell’Italia dura dallo scorso secolo. E’ l’occasione buona per interromperlo : Nel nuovo millennio il rapporto tra i corridori italiani e la Parigi-Roubaix non è stato idilliaco. L’ultimo successo a tinte tricolore nella regina delle classiche risale al 1999, con Andrea Tafi: a quasi 20 anni di distanza, gli azzurri potrebbero finalmente avere la possibilità di spezzare quella che sembra una vera e propria maledizione. L’indiziato numero uno, nonostante la giovane età, è Gianni Moscon. Sin dal passaggio tra i ...

Alla scoperta di Tanguy Turgis - il teenager al via della Parigi Roubaix 2018 per entrare nella storia : ... che inevitabilmente sono diventati per il ragazzo veri e propri punti di riferimento: 'Ho sempre desiderato andare in bicicletta, era l'unico sport che mi attraeva da bambino. Sinceramente non ...

Parigi-Roubaix 2018 : come vederla in tv? Il palinsesto completo e gli orari : Domenica 8 aprile si correrà la 116ma edizione della Parigi-Roubaix. La terza Classica Monumento della stagione regalerà grandissimo spettacolo con i suoi 28 durissimi tratti in pavé. Nell’Inferno del Nord si sfideranno tutti i più grandi specialisti di queste corse, con il campione del mondo Peter Sagan che proverà a salire per la prima volta sul podio, ma per farlo dovrà battere tra gli altri il belga Greg Van Avermaet, vincitore lo scorso ...

Parigi-Roubaix 2018 in tv : orario inizio su Rai Sport Video : Domenica 8 aprile è in programma la Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione, una delle corse di un giorno più celebri e importanti di tutto il mondo. A re l'orario d'inizio della diretta tv su Rai Sport, le informazioni su percorso e altimetria, oltre agli ultimi vincitori presenti nello storico albo d'oro della competizione. Nell'ultimo weekend si è corso il Giro delle Fiandre [Video], vinto dall'olandese Niki Terpstra. Il ...

Parigi-Roubaix 2018 - Van Aert può far saltare il banco. Il fenomeno del ciclocross può fare selezione sul pavé : Un (clamoroso) terzo posto alle Strade Bianche, una decima piazza alla Gand-Wevelgem ed una nona posizione al Giro delle Fiandre. Non male come biglietto da visita alla prima vera stagione nel ciclismo su strada per Wout Van Aert, corridore classe 1994 della Vérandas Willems-Crelan, che per anni si è dedicato (con risultati stratosferici) al ciclocross. Il belga si appresta a concludere una durissima prima parte di 2018 con l’ultima delle ...

Parigi-Roubaix 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Riflettori puntati su Peter Sagan : Domenica si svolgerà la 116ma edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più affascinati e dure della stagione. Nell’Inferno del Nord si sfideranno tutti i più grandi specialisti del pavé per cercare di conquistare una vittoria che li consacri nella storia del ciclismo. Andiamo quindi a scoprire i favoriti della Parigi-Roubaix con le quote dei book-makers per le scommesse. Anche in questo caso tutti i Riflettori saranno puntati sul tre volte ...

Parigi-Roubaix 2018 : il percorso e tutti i tratti di pavé con le stellette di difficoltà. La Foresta di Aremberg spaventa : Nonostante sia priva di salite, la Parigi-Roubaix viene considerata come una delle più impegnative corse al mondo, se non proprio la più difficile. Il suo pavé, settori infidi con le pietre che fermano la marcia dei corridori meno avvezzi, fanno ormai parte della leggenda. Saranno 29, questa domenica, i tratti in ciottolato che verranno affrontati: andiamo a vedere il percorso della terza Classica Monumento della stagione e tutti i settori di ...

Parigi-Roubaix 2018 : Filippo Ganna - esperienza importante per una corsa che possiede nel DNA : Domenica Filippo Ganna farà il suo esordio alla Parigi-Roubaix, per continuare a fare esperienza nelle Classiche Monumento, ma anche per sognare di vincere una corsa che possiede nel DNA. Il 21enne di Verbania è stato infatti il primo italiano della storia a vincere Parigi-Roubaix Espoirs, ovvero la corsa riservata agli Under 23. Ganna si impose in solitaria nel velodromo di Roubaix nell’edizione del 2016, quando vestiva la maglia del Team ...