Papa Francesco invita i preti del Prado ad avere a cuore i poveri

Cancellato a Pompei il murale di Tvboy con Papa Francesco : Com'è successo che quell'opera sia stata rimossa, come era già accaduto, a Roma, al murale del bacio tra Di Maio e Salvini? Da chi è arrivato l'ordine di strappare il poster di Papa Francesco che reggeva un cartello con l'immagine di un cuore arcobaleno e la scritta "Love wins stop homophobia", realizzato nella notte da Tvboy, a Pompei, che il 30 giugno ospiterà il Gay Pride? Possibile sia stato il sindaco, lo stesso ...

Vaticano - Papa Francesco e l'ombra della profezia di Malachia. Antonio Socci : 'Spunta il nome di Bergoglio' : Secondo gli interpreti non è detto che la profezia di Malachia prospetti la fine del mondo per la nostra epoca. Di sicuro però paventa " dopo Gloria olivae , Benedetto XVI, - una sorta di fine della ...

Rivelazione di una suora : 'Papa Francesco mi ha detto di usare il preservativo' : L'utilizzo dei concezionali per la Chiesa è sempre stato un tabù, ovvero è stata sempre contraria per motivi di principio. L'atto sessuale difatti è visto per i cattolici come un atto di procreazione, di creare una nuova vita, e non come un'espressione di volontà carnale. Papa Francesco è stato spesso al centro di polemiche, specialmente nel mondo laico ma in una recente intervista ora l'attacco potrebbe arrivare dall'interno. Una suora mette in ...

Francesco Arca di nuovo papà - è nato Brando Maria : Si è fatto un po’ aspettare, ma alla fine Brando Maria, secondogenito di Francesco Arca e Irene Capuano è arrivato. Il parto alle 8.37 del 6 aprile alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma, come ha annunciato la neo mamma sui social. Brando pesa poco più di quattro chili ed è lungo 53 cm. https://www.instagram.com/p/BhOKYEnDD2g/?taken-by=FrancescoArcaofficial «Benvenuto nella nostra famiglia, non ho molte parole ora ma appena mi verranno ...

Il libro di Papa Francesco? Inutili banalità. Leggete i suoi predecessori - che sapevano pensare : 'Come inserirsi in un mondo segnato da numerose e gravi ingiustizie e sofferenze? Come reagire all'egoismo e alla violenza che talora sembrano prevalere? Come dare senso pieno alla vita? ... A quali ...

Gaudete et Exultate - terza esortazione di Papa Francesco : ... in Via della Conciliazione 54, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dell'esortazione Apostolica del Santo Padre Francesco ' Gaudete et Exsultate ', sulla chiamata alla santità nel mondo ...

Papa Francesco in campo per Alfie Evans. Ecco il tweet di Bergoglio : Papa Francesco è sceso in campo per la vita del piccolo Alfie Evans. In molti, durante queste settimane, avevano chiesto un intervento pubblico del pontefice argentino.Specie il papà che, in questa intervista a La Nuova Bussola Quotidiana, sembrava quasi supplicare Bergoglio: "Alfie non è il solo ad aver subito questo trattamento, penso a Charlie ad Isaiah e a tante altre situazioni nascoste: per questo imploriamo nostro padre, Papa Francesco, ...

Papa Francesco - l’unico Papa che parla di casalinghe nell’omelia di Pasqua : Forse per la prima volta una casalinga ha avuto il palcoscenico della mondovisione. È avvenuto nella sesta Pasqua di Papa Francesco. Durante l’omelia della messa della resurrezione di Gesù, in piazza San Pietro, Bergoglio ha tenuto una meditazione a braccio: “Quella gente, corre, lascia quello che sta facendo, anche la casalinga lascia le patate nella pentola, le troverà bruciate, ma l’importante è andare, correre, per vedere quella sorpresa, ...

Vaticano - Papa Francesco e il dialogo con l'islam : l'ultimo brutto sospetto : La storia ha insegnato come tutti i tentativi di riconciliazione tra il mondo cristiano e quello islamico siano falliti miseramente. Lo ricorda sul Giornale Giancarlo Mazzucca che assieme a Stefano Girotti ha dato alle stampe con Mondadori il libro 'Noi fratelli', al ...

Papa Francesco : siamo chiamati al bene comune. Lavorare per estirpare la corruzione : La Pasqua di Cristo ha fatto esplodere nel mondo un'altra cosa: la novita' del dialogo e della relazione, novita' che per i cristiani e' diventata una responsabilita''. Correlati [ bene ], [ comune ],...