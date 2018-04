Pallanuoto | Europa Cup 2018 | i risultati della terza giornata La Croazia batte la Serbia

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Grecia 10-7. Le pagelle del Settebello - Di Fulvio straordinario : Altra partita ed altra vittoria, la seconda consecutiva per il Settebello nelle Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka. La nazionale italiana di Pallanuoto si è imposta per 10-7 sulla Grecia ed ha agguantato la seconda piazza nel proprio raggruppamento, utile a raggiungere il pass per la finale per il bronzo che si disputerà domani. Andiamo a rivivere il match odierno con le pagelle degli azzurri. 1 Del Lungo, voto 6,5: chiamato in causa ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello batte anche la Grecia. Sarà finale per il terzo posto : Se quello di ieri poteva essere un indizio, il secondo fa una prova e arriva oggi: il Settebello è tornato, l’esordio con la Spagna è assolutamente dimenticato. In quel di Rijeka, nel terzo ed ultimo incontro della fase a gironi delle Super Final di Europa Cup gli azzurri si impongono per 10-7 sulla Grecia, agguantando così ufficialmente la seconda piazza nel raggruppamento. Domani Figlioli e compagni andranno a giocarsi la terza posizione ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della seconda giornata. Spagna in finale - attende una tra Serbia e Croazia : La Spagna è in finale di Europa Cup: questo il verdetto della seconda giornata dei gironi della competizione in corso a Rijeka, in Croazia. L’avversaria della formazione iberica uscirà dal match, che assume i connotati di una semifinale, tra Croazia e Serbia. Per l’Italia, dopo l’ottima prestazione odierna con tanto di vittoria per 10-5 sull’Ungheria, resta la possibilità di arrivare alla finale per il terzo posto, in ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria 10-5 - le pagelle del Settebello. Bodegas e Di Fulvio super : Arriva il pronto riscatto per la nazionale italiana di Pallanuoto, impegnata a Rijeka nelle super Final di Europa Cup. Dopo la clamorosa battuta d’arresto all’esordio con la Spagna, gli azzurri vincono con l’Ungheria per 10-5 e tornano in piena corsa per un risultato di prestigio. Match giocato benissimo dalla compagine di Sandro Campagna, perfetta praticamente in ogni fondamentale. Andiamo a rivivere l’incontro con le ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello si riscatta prontamente. Ungheria battuta 10-5 : Arriva il pronto riscatto per il Settebello nella Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka (Croazia). La nazionale italiana, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio ieri con la Spagna, riesce a trovare la vittoria battendo per 10-5 la forte Ungheria. A sorprendere non è tanto il risultato, ma la prestazione degli azzurri: una prova eccezionale da parte di Figlioli e compagni. Attacco e difesa sono agli opposti rispetto a ieri, non ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup. Italia avanti 5-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup. Italia avanti 2-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della prima giornata. Nel girone degli azzurri impattano Ungheria e Grecia : Si è chiusa a Rijeka, in Croazia, la prima giornata della Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto: oltre all’impronosticabile sconfitta dell’Italia contro la Spagna, con una prestazione molto brutta del Settebello, sono state altre tre le gare giocate quest’oggi. Nel girone degli azzurri pareggio per 9-9 tra Ungheria e Grecia. La sfida si era messa in salita per i magiari che, dopo l’1-1 del primo parziale, a metà ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : pagelle Italia-Spagna 4-11. Esordio da dimenticare per il Settebello : La Spagna ha surclassato l’Italia nell’Esordio di Europa Cup 2018 di Pallanuoto: finisce 4-11 per gli iberici che così sono volati in testa al girone, sfruttando anche il pari tra Ungheria e Grecia. Per l’Italia gara da dimenticare e da cancellare immediatamente in vista della sfida di domani contro l’Ungheria. Di seguito le pagelle della sfida. ITALIA, 4: un inizio così non era prevedibile neppure nel peggiore degli ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : naufraga il Settebello a Rijeka. La Spagna travolge gli azzurri 11-4 : Una prestazione inspiegabile. Un esordio inatteso e davvero da dimenticare. In quel di Rijeka sono scattate le Super Final di Europa Cup, con il Settebello impegnato al debutto con la Spagna: in un incontro dove gli azzurri partivano da favoriti, Figlioli e compagni non sono praticamente mai entrati in acqua e hanno subito una clamorosa imbarcata, con gli iberici che si sono imposti per 11-4. Davvero incredibile la performance negativa della ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Spagna in DIRETTA 0-0 : gli azzurri debuttano a Rijeka nelle finali di Europa Cup. Obiettivo vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Spagna in DIRETTA : gli azzurri debuttano a Rijeka nelle finali di Europa Cup. Obiettivo vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Spagna. Il Settebello vuole partire forte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...