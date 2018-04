Pagelle Roma Fiorentina | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 31^ giornata - primo

Barcellona-Roma - le Pagelle : Gonalons deleterio - Perotti non si arrende : ALISSON 5,5 Mette la manona sui tiri di Suarez, Messi e Rakitic, ma alla fine ne prende quattro. Due glieli fanno i suoi compagni di squadra. Qualche intervento è stranamente saponato . PERES 6 Arriva ...

Barcellona-Roma 4-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Barcellona-Roma 4-1, le pagelle di CalcioWeb – Successo casalingo per i blaugrana che si avvicinano alla qualificazione ma i conti in vista della gara di ritorno non sono ancora chiusi, la rete di Dzeko lascia aperte le speranze per i giallorossi. La Roma inizia bene la partita e prova a chiudere tutti gli spazi, ci riesce per 38 minuti poi autogol da parte di De Rossi. Nella ripresa ancora sfortuna ed altro autogol di Manolas, Umtiti ...

Pagelle Barcellona-Roma - Champions League : 4-1. Roma punita oltre i propri demeriti. Bene Dzeko e Alisson - ma i blaugrana non perdonano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Il Barcellona vince con un rotondo 4-1 contro la Roma, ma mai risultato fu più bugiardo. I giallorossi, infatti, tengono Bene il campo e si ritrovano sotto di due gol solamente per altrettanti autoreti proprie, la prima di De Rossi in anticipo su Messi, la seconda di Manolas in rimpallo su Umtiti. Il terzo gol di Piquè poteva tagliare la gambe alla squadra di Di Francesco che, invece, ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 4-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi - ma Suarez li richiude : Primo tempo agrodolce per la Roma che disputa 45 minuti di ottima fattura ma va al riposo sotto di un gol che si è fatta da sola. L'autorete di De Rossi al minuto 38 è sale sulla ferita dopo una prestazione di squadra davvero di LIVEllo. Il Barcellona non è apparso al suo meglio ed i giallorossi hanno tenuto bene il campo. In avvio Dzeko si sarebbe anche guadagnato un penalty, ma ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi!

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-0. Piquè - e sono tre! La Roma sta sparendo dal campo

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-0. Clamoroso autogol di De Rossi! Perotti spreca - Manolas attento

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-0. Clamoroso autogol di De Rossi! Alisson attento - bene Dzeko : Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l'altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium. Impresa tutt'altro ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : buona Roma! Alisson attento - centrocampo solido - a Dzeko manca un rigore

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : Roma che tiene bene il campo - a Dzeko manca un calcio di rigore