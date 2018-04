Padre Pio | l' esperienza di Pippo Franco ed Annalisa Minetti

Centro Padre Pio - dipendenti GMS scrivono alla Regione : 'Troppe bugie. Vogliamo i nostri soldi' : Ma allora noi ci chiediamo, fin dove può arrivare la pazienza di un uomo? dobbiamo arrivare al punto che qualcuno deciderà di farla finita così come la cronaca ci insegna? e poi la responsabilità di ...

Franca Leosini/ “Rudy Guede mi chiama spesso. Piango e prego Padre Pio” : Franca Leosini si racconta in una lunga intervista in cui parla della sua vita privata e della sua fede, lontana dal programma che conduce ormai da 20 anni, Storie Maledette.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:14:00 GMT)

Il papa sulle orme di Padre Pio : 'Un paese che litiga non cresce - è malato e triste' : Fratelli e sorelle, noi facciamo lo stesso, con più crudeltà, con più scienza. Quello che non serve, quello che non produce viene scartato. Questa è la cultura dello scarto, i piccoli non sono voluti.

Domenico Tedeschi : 'Partecipo al programma perchè ho sognato Padre Pio. Tina? Mi piacciono le forme' : ROMA - 'Sono tanti anni che subisco il suo fascino'. Leggo.it torna parlare di 'Uomini e donne' e di Domenico Tedeschi che conferma il suo debole per Tina Cipollari : 'Quando l'ho vista per la prima ...

Da Padre Pio a Don Mazzolari : i profeti scomodi di Papa Francesco : Bergoglio sceglie di commemorare figure condannate dalla Chiesa e che ora doventano esempi per tutti, credenti e non credenti

PAPA FRANCESCO DA Padre PIO/ Toccare con mano il mistero della misericordia : Ieri PAPA FRANCESCO è andato in visita pastorale a Pietralcina e a San Giovanni rotondo, nel centenario delle stimmate e nel 50esimo della morte di PADRE Pio. CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:08:00 GMT)BENEDETTO XVI/ E lo "stolto pregiudizio" su FRANCESCO: la fine di tutti i "dubia", di M. BorghesiPAPA/ FRANCESCO, 5 regali che non si possono dimenticare, di G. Frangi

Pietrelcina - Papa Francesco da Padre Pio/ Diretta streaming video - l'omelia : "scartiamo peggio degli Spartani" : Papa Francesco in visita nei luoghi di San Padre Pio: Diretta streaming video, le celebrazioni e gli incontri a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo.

Papa Francesco nella terra di Padre Pio pensa agli anziani e ai giovani : 'Pregate la Madonna affinché trovino lavoro qui' : Le prime parole, sono state dedicate necessariamente a Padre Pio: 'Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, ...

Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio : “Un Paese che litiga non cresce” : Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio: “Un Paese che litiga non cresce” Bagno di folla per il Pontefice a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo in occasione del centenario dell’apparizione delle stimmate di San Pio. Continua a leggere L'articolo Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio: “Un Paese che litiga non cresce” proviene da NewsGo.

