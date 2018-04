OW | 16enne gravemente ferita in slitta

swissinfo.ch

: Pubblicato il: 04/04/2018 09:38 Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nella sparatoria… - italianaradio1 : Pubblicato il: 04/04/2018 09:38 Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nella sparatoria… - discoradioIT : Non ce l'ha fatta il 16enne rimasto gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco a #Londra nella notte di lunedi'. Il… - Annabel27034387 : RT @tg2rai: #Londra. 2 sparatorie ieri notte. Muore una ragazza di 17 anni e viene gravemente ferito un 16enne. Per la prima volta nella st… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...