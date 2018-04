Ostia | Fnsi e Cnog | il 19 aprile in aula al fianco di Federica Angeli

meteoweb.eu

: RT @FnsiSocial: Troupe aggredita a #Ostia, i rappresentanti dei #giornalisti al fianco dei colleghi @DPiervi ed @EdAnselmi #ScortaMediatica… - peppen61 : RT @FnsiSocial: Troupe aggredita a #Ostia, i rappresentanti dei #giornalisti al fianco dei colleghi @DPiervi ed @EdAnselmi #ScortaMediatica… - francesco6761 : RT @FnsiSocial: Al via il processo per l'aggressione di #Ostia a @DPiervi e @EdAnselmi, in aula con loro i rappresentanti dei #giornalisti… - emimagistri : RT @FnsiSocial: Troupe aggredita a #Ostia, i rappresentanti dei #giornalisti al fianco dei colleghi @DPiervi ed @EdAnselmi #ScortaMediatica… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Il 19dovrà testimoniare inin tribunale in un processo contro il clan Spada. Oggi hanno recapitato alla redazione del Fatto Quotidiano una busta con un proiettile dedicato a lei., cronista di Repubblica che vive sotto scorta, non ha però intenzione di arretrare e noi saremo al suo. Per questo il 19saremo in, insieme ad Usigrai, Articolo 21, No bavaglio e altre associazioni, al processo in cuisarà chiamata a testimoniare”. Lo affermano, in una nota,. L'articolo, il 19inaldisembra essere il primo su Meteo Web.