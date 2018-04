Orlando | da Di Maio nessuna novità ma giusto discutere e valutare

Pd - Orlando contro tutti. Martina scongiura : “No alle conte”. L’interlocutore preferito da Di Maio rischia di finire in tilt : Manca tanto così al psicodramma. La pistola dello start, ancora una volta, è stata impugnata da Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio ed ex segretario, ex tante cose ma sempre presente, che continua ad aleggiare come il fantasma di Canterville e continua a muovere pedine, uomini, decisioni. Un comportamento che, in modo quasi inedito, fa irritare pubblicamente il suo principale rivale alle primarie stravinte nel maggio scorso, Andrea ...