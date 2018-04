Operaio al nero muore da solo «Per lui indifferenza e omertà»

ilmattino

: @CislNazionale @VanniPetrelli @FurlanAnnamaria @Corriere I #sindacati non sono più credibili hanno rovinato tutti i… - Maxprimis : @CislNazionale @VanniPetrelli @FurlanAnnamaria @Corriere I #sindacati non sono più credibili hanno rovinato tutti i… - papavero_nero : Mi hanno riferito che il Davinci a cui si riferiscono.....era un operaio della Fiat che adesso lavora in Serbia. - listadilavoro : OPERAIO GENERICO A MILANO -

(Di sabato 7 aprile 2018) Un fantasma per dodici giorni. Un morto non morto che non meritava di diventare notizia, né suscitare almeno indignazione. È stato fino a ieri l?amaro destino di Claudio Tammaro,...