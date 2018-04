ilmattino

: Operaio al nero muore da solo «Per lui indifferenza e omertà» - Il Mattino - lupettorosso76 : Operaio al nero muore da solo «Per lui indifferenza e omertà» - Il Mattino -

(Di sabato 7 aprile 2018) Un fantasma per dodici giorni. Un morto non morto che non meritava di diventare notizia, né suscitare almeno indignazione. È stato fino a ieri l'amaro destino di Claudio Tammaro, vittima a Casalnuovo ...