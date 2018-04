Oggi alle 18 incontro con i Cittadini Reattivi alla libreria Ubik di Savona

News Sportive 05/4/2018 - Il rinnovo di Gattuso - gli aggiornamenti sul caso 'Nadia Rinaldi' e i risultati NBA : le notizie di Oggi [GALLERY] : ... tutte le notizie di sport del giorno Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo ...

Consultazioni - Oggi il giorno decisivo : si parte alle 10 con il Partito Democratico - poi gli altri : Il primo giorno di Consultazioni per formare il nuovo governo non porta al momento i risultati sperati: lontane le posizioni di M5s e del centrodestra. oggi la "sfilata" dei partiti davanti a Mattarella.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Così Mps rallenta il risiko bancario (Oggi - 5 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,55 euro ad azione. risiko bancario rallentato anche da Rocca Salimbeni. Ultime notizie live di oggi 4 aprile 2018(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 05:09:00 GMT)

TERREMOTO Oggi NELLE MARCHE/ Ingv : Muccia - nuovo sisma magnitudo 3.9 alle ore 20.41 (4 aprile 2018) : TERREMOTO OGGI, 4 aprile 2018. Forte sisma NELLE MARCHE, dati Ingv: Muccia, magnitudo 4.0 sulla scala Richter. Poi 55 lievi repliche. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:58:00 GMT)

Spalletti si ricrede : 'Oggi ho visto un'Inter forte' : Luciano Spalletti , tecnico dell' Inter , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport al termine del derby contro il Milan : 'Mi sento bene perché l'Inter ha fatto una partita dimostrando di saper dove vuole andare. La cosa fondamentale è questa, il risultato viene dopo'. COSA ...

Spese gruppi consiliari Valle d'Aosta - Cassazione conferma 13 condanne - AostaOggi.IT : AOSTA. Due assoluzioni "perché il fatto non sussiste" e tredici condanne confermate. Si è concluso in Corte di Cassazione il processo per i politici, quasi tutti ex consiglieri regionali, coinvolti ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per piOggia e temporali fino a domani : Sta transitando in queste ore sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci e temporali in serata. domani sono previste residue piogge nel corso della nottata e al mattino, poi un miglioramento. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge forti e temporali per le zone settentrionali e nord-occidentali della Toscana, con validità fino alle ore 13 di domani, giovedì 5 aprile. Ecco il ...

Di Maio : sì alla Lega - mai con Berlusconi<br>Oggi il via alle consultazioni : Aggiornamento ore 22:50 - Continua il botta e risposta a distanza tra i due aspiranti premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leader della Lega spiega che: “A differenza dei 5Stelle, la Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd bocciato dagli italiani. La coalizione che ha preso più voti è quella di centrodestra e da questa si riparte, dialogando anche con i 5Stelle ma senza subire veti o imposizioni”. Cosa dira Salvini al Capo ...

Nuovo Governo : Di Maio apre su alleanze - ma solo con Lega o PD - InfoOggi.it : È, questa, la posizione espressa dai dem, che si vedono ancora rappresentanti di un'area politica lontana ed alternativa a chi in questi giorni rivendica la vittoria elettorale, come più volte ...

Traffico di Pasquetta - operazione rientro Code alle frontiere e sulla Milano-Venezia Oggi sole - ma da domani torna la piOggia : sulla A4 coda tra Padova e Vicenza e 11 km di incolonnamenti nei pressi di Verona. Situazioni difficili in corrispondenza con le maggiori città e nei tratti verso il mare

Buongiorno e Buon 1° Aprile 2018 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere Oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/49 ...

Buon Pesce d’Aprile 2018 : IMMAGINI - GIF - VIDEO e FRASI da condividere Oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/29 ...

MOggi tifa Allegri : 'Più resta meglio è' : 1 di 2 Successiva TORINO - Luciano Moggi si tuffa goloso nel sondaggione di Tuttosport. Lui è parte in causa, per la lunga esperienza bianconera. E non si nasconde dietro a cortine di fumo mentre ne ...

Via Crucis : la sua storia dalle origini ad Oggi : La Via Crucis richiama il tratto del cammino percorso da Gesù durane la sua vita terrena, da quando Egli e i suo discepoli, dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli ulivi, sino a quando il Signore fu condotto al luogo del Golgota, crocifisso e sepolto in un sepolcro scavato nella roccia.Ma come si è evoluta la Via Crucis dalle origini a d oggi? Lungo il Medioevo il fascino dei “luoghi santi” suscitò un forte desiderio di ...