Nuovo governo | Di Maio corteggia il Pd | Orfini chiude | Noi alternativi al

La Cgia lancia l'allarme : "Il Nuovo governo dovrà fare una manovra da almeno 18 - 5 miliardi" : Il nuovo governo dovrà predisporre entro la fine 2018 una manovra di bilancio da almeno 18,5 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'Iva, per correggere i conti pubblici e per far fronte a uscite ...

DIETRO LE QUINTE/ Di Maio premier e Renzi agli Esteri : il Nuovo governo-Napolitano : Attenzione, si prepara una svolta. Due segnali: la svolta europeista di Di Maio e il centrodestra unito al Quirinale. Napolitano infatti sta lavorando per un governo M5s-Pd.

Politica - comincia a trapelare un certo nervosismo in chi ha vinto le elezioni. Salvini-Di Maio - o si “sposano” o saranno delle comparse nel Nuovo Governo : Il primo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella non è stato sufficiente per affidare l’incarico a formare il nuovo

Sorpresa : nell'Italia senza un Nuovo governo lo spread è sceso e la Borsa sale : ROMA - Che fine ha fatto lo spread? Chi si aspettava un post elezioni con fuochi d'artificio sui mercati è rimasto deluso. Invece di salire, il temibile indicatore che provocò ben noti mal di pancia ...

Nuovo governo : cari Pd e M5S - fatelo per l’Italia - mettetevi d’accordo : I politici italiani ci trattano come bambini. Ed è avvilente vedere che spesso funziona. Non sopporto questa politica muscolare. I leader che dicono vinceremo e poi non ammettono che non hanno vinto. Di Maio e Salvini non hanno vinto niente; onore a Bersani quando nel 2013 disse abbiamo non vinto: “E’ chiaro che chi non riesce a garantire governabilità al suo paese non può dire di aver vinto le elezioni. Quindi noi non abbiamo vinto ...

Partita la formazione di un Nuovo governo italiano : Questa ultima tornata elettorale è stata la peggiore degli ultimi anni. Su 66 milioni di abitanti di cui è composta la nazione Italia, nessuno ha scelto nessuno, nettamente. Nessuno ci rappresenterebbe appieno quindi. Non si è parlato di schede bianche, nulle o di assegnazioni negate che, su circa il 72%-73% di affluenza è presto evidente. Il passato ci insegna di maggioranze nette, di coalizioni, di destra, centro, sinistra, di governi ...